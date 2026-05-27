Tin vui cho người dân tại dự án Golden Mansion và nhiều dự án khác 27/05/2026 18:38

(PLO)- Sở NN&MT đồng ý cấp sổ hồng cho 693 căn hộ tại dự án 119 Phổ Quang, đồng thời tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, nghĩa vụ tài chính cho 5 dự án nhà ở khác trên địa bàn TP.

Ngày 27-5, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Cấp sổ hồng cho 693 căn hộ tại số 119 Phổ Quang

Một trong những dự án được quan tâm là dự án khu nhà ở và thương mại dịch vụ tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận, TP.HCM (Golden Mansion) do Công ty TNHH Nova SAGEL làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 33 căn nhà ở thấp tầng và một chung cư. Trong đó phần chung cư có 22 tầng, 2 tầng hầm gồm 693 căn hộ, 11 căn thương mại dịch vụ.

Tại cuộc họp, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu các đơn vị cần làm rõ một số nội dung như nghĩa vụ tài chính liên quan của dự án; diện tích phần ngầm cấp phép xây dựng; bàn giao phần đất thuộc phạm vi lộ giới đường Phổ Quang; bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án...để làm cơ sở cấp giấy cho người mua nhà.

Sau khi các đơn vị có ý kiến, Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có phát sinh.

"Trước mắt, đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, tuy nhiên chủ đầu tư phải có cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có phát sinh"- Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu.

Tổ công tác 1645 họp gỡ vướng để cấp sổ hồng cho nhiều dự án nhà ở thương mại. Ảnh: NC

Nhiều dự án được gỡ vướng để cấp sổ hồng

Ngoài ra, tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 cũng gỡ vướng để cấp sổ hồng cho nhiều dự án khác.

Thứ nhất là dự án H9BC, Lô H9 đường JF1A, Khu đô thị mới, phường Bình Dương, TP.HCM do Công ty TNHH H9BC Investment làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 992 căn hộ, 25 tầng, hiện dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Với dự án H9BC, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Phòng Kinh tế đất (Sở NN&MT) làm việc với chủ đầu tư, kiểm tra việc điều chỉnh quy hoạch có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không.

Đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý đất (Sở NN&MT) rà soát nhận định pháp lý và đề xuất hướng xử lý để làm cơ sở giải quyết các bước tiếp theo để cấp giấy cho người mua.

Thứ hai là dự án khu nhà ở Lan Anh, phường Bình Cơ, TP.HCM do Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Lan Anh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 147 căn nhà ở liên kế, chưa cấp giấy chứng nhận cho người mua. Do đó, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại dự án.

Sau khi tháo gỡ các vướng mắc có liên quan như nghĩa vụ tài chính phát sinh, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội...Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy cho người mua nhà.

Thứ ba là khu nhà ở Rạch Lào, phường Phú Định, TP.HCM do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 52 căn nhà liên kế và 1 chung cư. Trong đó đã kinh doanh 39/52 căn nhà liên kế; xây dựng hoàn chỉnh 11/52 căn nhà liên kế. Phần chung cư chưa xây dựng xong.

Chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận cho 11 căn nhà đã xây dựng xong tại dự án.

Sau khi tháo gỡ các vướng mắc liên quan hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính... Giám đốc Sở NN&MT thống nhất cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư.

Thứ tư là dự án khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 35 lô (A-B) nền nhà phố và khối chung cư lô C gồm 132 căn hộ.

Dự án chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với 20/35 lô và chưa cấp Giấy chứng nhận với một căn hộ chung cư.

Sau khi các đơn vị báo cáo các vấn đề liên quan, giám đốc Sở NN&MT yêu cầu các đơn vị hoàn tất các thủ tục và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Thứ năm là dự án khu A8, A9 Khu dân cư Phú Xuân, xã Nhà Bè, TP.HCM do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án này có quy mô gồm 881 căn nhà, trong đó có 761 căn nhà theo quy hoạch được duyệt và 120 căn nhà được điều chỉnh từ khối chung cư xuống nhà thấp tầng.

Dự án này, chủ đầu tư đề nghị cấp đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 11/120 căn nhà đã xây dựng tại dự án.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án khu A8, A9 Khu dân cư Phú Xuân.