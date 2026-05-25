TP.HCM: Rà soát quỹ nhà đất tái định cư, ưu tiên cho các dự án trọng điểm 25/05/2026 19:06

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo hiện trạng và nhu cầu tái định cư trước ngày 5-6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật, báo cáo đầy đủ hiện trạng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quản lý. Trong đó bao gồm quỹ nhà, đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng; quỹ nhà, đất đang quản lý nhưng chưa bố trí cho dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND cấp xã rà soát, cập nhật, báo cáo đầy đủ hiện trạng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quản lý. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, UBND cấp xã có nhiệm vụ tổng hợp đầy đủ nhu cầu bố trí tái định cư và khả năng cân đối quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ các dự án tại địa phương, gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-6.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá tổng thể quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn TP. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu UBND TP phương án quản lý, phân bổ và điều phối quỹ nhà, đất tái định cư thống nhất, phù hợp nhu cầu thực tế của từng địa phương và yêu cầu triển khai các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm.

Quá trình tham mưu được yêu cầu bảo đảm nguyên tắc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công; ưu tiên điều phối linh hoạt quỹ nhà, đất tái định cư giữa các địa phương nhằm hạn chế tối đa tình trạng quỹ nhà, đất còn dư nhưng chưa được sử dụng hiệu quả hoặc kéo dài thời gian bỏ trống, trong khi một số địa phương thiếu quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp bách.

"Việc phân bổ, điều phối quỹ nhà, đất tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh lãng phí tài sản công trên địa bàn TP"- chỉ đạo từ lãnh đạo TP.HCM.