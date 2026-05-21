Hết thời vết dầu loang, đây mới là 'thỏi nam châm' hút dân về đô thị mới 21/05/2026 16:35

(PLO)- Bất động sản đang bước sang chu kỳ phát triển mới, nơi hạ tầng giao thông và chất lượng sống sẽ quyết định sự thành bại của các dự án đô thị mới.

Ngày 21-5, tại TPHCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Sóng đa tần: Chu kỳ hạ tầng và dòng vốn mới của nền kinh tế”.

Sự kiện đặc biệt thu hút nhiều chuyên gia thảo luận sâu về tác động từ các đại dự án hạ tầng, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư cùng xu hướng quy hoạch đa trung tâm để định hình đô thị mới.

Hạ tầng giao thông kiến tạo trung tâm đô thị

Thị trường bất động sản khu vực phía Nam được các chuyên gia nhận định đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử. Những cơn "sốt đất" mang tính chu kỳ ngắn hạn, vốn dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính và tâm lý đầu cơ đám đông đang dần nhường chỗ cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Động lực cốt lõi chính là làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng chiến lược như đường vành đai, cao tốc liên vùng và cảng biển. Giai đoạn 2026-2030 sẽ chứng kiến sự bứt phá khi TPHCM chính thức từ bỏ mô hình phát triển "vết dầu loang" theo chiều ngang, chuyển hướng sang cấu trúc đô thị đa trung tâm.

Đánh giá về nền tảng pháp lý và chính sách tạo đà bứt phá, ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, sự ra đời của các cơ chế đặc thù, điển hình là Nghị quyết 98, đã mang lại những lợi thế to lớn.

TP.HCM đang được trao quyền chủ động rất lớn trong việc quyết định hướng đi và chính sách đầu tư. Theo ông, các tuyến giao thông huyết mạch và dự án quy mô lớn sẽ bám sát hành lang kinh tế mới, từ đó kiến tạo nên động lực tăng trưởng cực kỳ quan trọng cho thành phố.

Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, sức mạnh của hạ tầng còn thể hiện rõ qua sự gắn kết vùng. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, phân tích rằng việc mở rộng liên kết giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mang lại cơ hội vàng để tái cấu trúc không gian theo một chỉnh thể thống nhất. Khi đó, TP.HCM sẽ phát huy tối đa thế mạnh dịch vụ tài chính, phát triển công nghiệp và cửa ngõ logistics. Tất cả sẽ hòa quyện thành một hệ sinh thái toàn diện.

Chất lượng sống quyết định sự thành công đô thị

Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông dù có quy mô lớn đến đâu cũng chỉ đóng vai trò là yếu tố mở đường. Thực tế đã chứng minh, nhiều khu đô thị vệ tinh trước đây từng rơi vào cảnh bán hết nhà nhưng dân không về ở, trở thành những dự án bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực xã hội vô cùng lớn.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Đỗ Dũng - Chuyên gia quốc tế về quy hoạch đô thị chỉ ra rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý mà là chi phí thời gian di chuyển. Người dân đô thị hiện đại thường chỉ chấp nhận đi làm với thời gian khoảng 30 phút mỗi chiều.

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh hạ tầng kết nối thì đô thị mới cần có chất lượng sống tốt mới thu hút được cư dân. Ảnh: QH

"Do vậy, việc phát triển các khu đô thị mới bắt buộc phải tuân theo mô hình tích hợp. Đô thị không thể chỉ quy hoạch đất ở thuần túy mà phải có không gian cho doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng giữa nhà ở, việc làm và các dịch vụ thiết yếu" - ông Dũng chia sẻ.

Đồng tình với góc nhìn trên, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam khẳng định quá trình đô thị hóa hiện nay đòi hỏi các đô thị vệ tinh phải có khả năng tự nuôi sống mình.

Cụ thể, y tế và giáo dục chính là hai thỏi nam châm quyền lực nhất để kéo người dân về sinh sống lâu dài. Hệ sinh thái xã hội phải đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sinh hoạt ngay tại chỗ mà không cần phải di chuyển xa.

Từ góc độ của doanh nghiệp, ông Trương An Dương - Giám đốc điều hành Khối Bất động sản Công nghiệp và Nhà ở Frasers Property Vietnam nhấn mạnh, sự cấp thiết phải thay đổi là tư duy định hướng.

Thước đo thành công của một dự án không nằm ở tốc độ bán hàng, mà phải được đánh giá qua sự hạnh phúc của cư dân sau nhiều năm sinh sống. Việc gia tăng kết nối con người thông qua những không gian tiện ích cộng đồng mới chính là giá trị cốt lõi nhất.