TP Đồng Nai sẽ quản lý đất đai theo nguyên tắc 'đúng - đủ - sạch - sống' 14/05/2026 16:08

(PLO)- TP Đồng Nai có kế hoạch quản lý dữ liệu đất đai theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch- sống”, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngày 14-5, UBND TP Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026

Theo kế hoạch mục tiêu đến hết năm 2026, TP Đồng Nai hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu hoàn thành cập nhật, chuẩn hoá, làm giàu, làm sạch dữ liệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu chưa bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đủ điều kiện được khai thác, từng bước cắt thành phần hồ sơ là giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Người dân tìm hiểu thông tin về việc thu hồi đất đai trên địa bàn. Ảnh: VŨ HỘI

Lập kế hoạch chi tiết đối với từng khu vực cần đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cập nhật, chuẩn hoá thông tin thửa đất, người sử dụng đất. Ưu tiên triển khai tại khu vực còn trắng dữ liệu, khu vực có nhiều biến động, khu vực đang giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đất đai.

Tất cả với mục tiêu quản lý dữ liệu đất đai, đảm bảo dữ liệu đất đai được cập nhật, quản lý theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch- sống”, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành để phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện mục tiêu UBND TP Đồng Nai yêu cầu nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp thành phố, thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phường, Tổ công tác cấp xã, phường để thực hiện.