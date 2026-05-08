Sau nhiều năm chờ đợi, dự án City Gate Towers sắp được cấp sổ hồng 08/05/2026 13:53

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" pháp lý cho hàng loạt dự án nhà ở thương mại.

Ngày 8-5, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645, chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645- Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Nhanh chóng gỡ vướng nhiều dự án nhà ở

Một trong những dự án được họp bàn để gỡ vướng tại cuộc họp sáng 8-5 của Tổ công tác 1645 là dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers, phường Phú Định do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh làm chủ đầu tư.

Dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers. Ảnh: VP

Dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers có quy mô 28 tầng (tầng trệt và 26 tầng lầu, một tầng kỹ thuật – mái che thang), một tầng hầm và tầng lửng hầm. Gồm bốn khối tháp A1, A2, B1, B2, tổng 1.092 căn hộ.

Diện tích đất thuộc dự án là 19.257,6 m2, bao gồm diện tích đất thu hồi là 12.648,4 m2 và 6.468,2 m2 đất rạch; 141 m2 đất là đường.

Để có cơ sở cấp giấy cho dự án, Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan làm rõ kết quả thực hiện việc hoán đổi căn hộ chung cư đối với phần diện tích đất rạch, đường do Nhà nước trực tiếp quản lý và nghĩa vụ tài chính đối với dự án.

Sau khi các đơn vị có báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của dự án để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Dự án này đã chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2019, đến nay 7 năm nhưng vẫn chưa cấp giấy chứng nhận cho người dân, điều này khiến nhiều cư dân bức xúc.

Chính vì vậy, các đơn vị có liên quan cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục để sớm cấp sổ hồng cho người dân.

Giao trưởng phòng Kinh tế đất, trong khoảng tháng 6 trình giá đất cho Hội đồng thẩm định để thu nghĩa vụ tài chính, các hồ sơ có liên quan như đo đạc phải làm song song để cấp giấy chứng nhận sớm cho người dân"- ông Thắng yêu cầu.

Cũng tại buổi họp này, Tổ công tác 1645 cũng họp, gỡ vướng cho một số dự án khác.

Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và May Thêu Tân Tiến làm chủ đầu tư;

Dự khu dân cư Tân Xuân, xã Hóc Môn do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư;

Dự án Chung cư Lô A2 và A3, Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư;

Dự khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư.

Cấp 61.200 giấy chứng nhận trong năm 2026

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, mục tiêu trong năm 2026, Tổ Công tác 1645 sẽ tổ chức rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn đối với 60 dự án dự trên địa bàn TP. Mục tiêu bảo đảm tiến độ mỗi quý đạt 30% trên tổng số dự kiến giấy chứng nhận phải thực hiện cấp với số lượng hồ sơ đủ điều kiện giải quyết cấp giấy chứng nhận là 68.000 hồ sơ trong năm 2026 (bao gồm hồ sơ cấp giấy chứng nhận dự án nhà ở và loại hình bất động sản khác).

Trong đó phấn đấu giải quyết cấp 61.200 giấy chứng nhận/68.000 hồ sơ, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết (tăng 15% so với tổng số được cấp giấy chứng nhận năm 2025).

Trên cơ sở thống kê danh sách tổng thể các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận để thực hiện rà soát, phân loại và tổ chức tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đạt chỉ tiêu tháo gỡ 60 dự án trên địa bàn TP, ông Thắng đề nghị:

Thành viên Tổ Công tác 1645 thực hiện rà soát, nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị ý kiến góp ý tại phiên họp của Tổ; giải quyết đúng thời hạn các nội dung kết luận của Tổ Công tác theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên ngành quản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhà ở, dự án thương mại, dịch trên địa bàn TP, làm cơ sở giải quyết cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Sở Xây dựng được đề nghị thực hiện việc rà soát các quy định của pháp luật về nhà ở và đề xuất hướng xử lý chung đối với các dự án nhà ở thương mại thuộc bốn nhóm vướng mắc liên quan đến việc: không mua lại quỹ nhà phục vụ tái định cư; các dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án chưa thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và chủ đầu tư dự án không bàn giao 2% quỹ bảo trì cho Ban Quản trị chung cư.

Thuế TP.HCM và các Thuế cơ sở thực hiện công tác xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà sau khi nhận được Phiếu chuyển thông tin địa chính của cơ quan quản lý và cơ quan đăng ký đất đai.

UBND các xã, phường lập danh sách gửi về Sở NN&MT các dự án đã xây dựng xong, đã bàn giao nhà cho người mua nhưng chưa được giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, trong đó xác định cụ thể nguyên nhân vướng mắc dẫn đến việc chưa được cấp giấy chứng nhận.