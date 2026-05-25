Dragon Eden: Đô thị trung tâm của các khu công nghiệp 25/05/2026 17:03

(PLO)- Dragon Eden không chỉ sở hữu vị trí tâm điểm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, mà còn tọa lạc tại trung tâm của các khu công nghiệp Tây Nam TP HCM. Có hạ tầng kết nối, có nguồn cầu từ công nghiệp và có tính thương mại tạo khả năng khai thác dòng tiền ngay sau nhận bàn giao.

Dragon Eden tọa lạc tại khu vực được xem là “tâm mạch” phát triển công nghiệp của phía Tây Nam TP.HCM. Đây cũng là địa bàn sở hữu mật độ khu công nghiệp lớn bậc nhất Long An (cũ), giữ vai trò đầu mối sản xuất, logistics và kết nối giao thương liên vùng.

Trong phạm vi bán kính 5-10km từ dự án là hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn đã đi vào hoạt động như Phú An Thạnh, Tân Đô, Hựu Thạnh, Hải Sơn, Tân Đức, Tân Bửu, Thuận Đạo, Nhựt Chánh, Vĩnh Lộc 2… với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao từ 80–90%. Các khu công nghiệp này đang thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống, làm việc mỗi ngày.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, khu vực còn tiếp tục mở rộng thêm hàng loạt khu công nghiệp mới như Lương Hòa – Tân Hòa – Tân Bửu quy mô gần 1.000ha, Thạnh Lợi – Thạnh Hòa khoảng 2.000ha, cùng các khu công nghiệp An Thạnh, Lương Bình… Tổng quy mô phát triển mới vượt 3.600ha, tạo dư địa tăng trưởng mạnh cho toàn bộ khu Tây Nam TP.HCM trong nhiều năm tới.

Đáng chú ý, làn sóng mở rộng công nghiệp tại khu vực vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ. Mới đây nhất, Khu công nghiệp Tandoland 250ha và Prodezi 400ha nằm đối diện Dragon Eden đang bắt đầu thi công hạ tầng để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy, nhà xưởng quy mô lớn từ cuối năm 2026 và dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối năm 2027.

Đô thị công nghiệp thế hệ mới: Lợi thế từ dòng cầu thực và sức sống bền vững

Việt Nam hiện đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đồng thời, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển khu công nghiệp sinh thái, tạo cơ sở để các địa phương và chủ đầu tư định hình những mô hình công nghiệp mới theo hướng kiểm soát môi trường chặt chẽ hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng không gian sống xung quanh khu công nghiệp.

Sự chuyển dịch này đang tạo ra khác biệt đáng kể trong tư duy quy hoạch và vận hành khu công nghiệp. Nếu mô hình cũ thường tập trung chủ yếu vào chức năng sản xuất, thì thế hệ khu công nghiệp mới được quy hoạch theo hướng hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Các yếu tố như cây xanh, hạ tầng xử lý nước thải, kiểm soát phát thải, giao thông nội khu và khoảng cách an toàn với khu dân cư ngày càng được chú trọng ngay từ giai đoạn quy hoạch. Chính vì vậy, những lo ngại về môi trường tại khu vực lân cận khu công nghiệp cũng đang dần được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn.

Minh chứng rõ nét cho xu hướng này là việc KCN Tân Đô 303 tại Đức Hòa được Tổ chức SECO (Thụy Sĩ) vinh danh là khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu. Sự ghi nhận này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn phản ánh năng lực triển khai thực tế của Chủ đầu tư Tân Đô Group trong việc hiện thực hóa mô hình phát triển xanh theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Kế thừa nền tảng đó, Tandoland tiếp tục mở rộng chiến lược phát triển theo hướng đồng bộ giữa công nghiệp và đô thị. Hai dự án trọng điểm gồm KCN sinh thái Tandoland quy mô 250ha và Khu đô thị công nghiệp Dragon Eden (KDC Mai Bá Hương) rộng 146,8ha không chỉ đánh dấu bước tiến về quy mô, mà còn cho thấy tư duy phát triển tích hợp nhằm kiến tạo những cực tăng trưởng mới cho khu Tây Nam TP.HCM.

Đô thị gắn với công nghiệp hiện đại đang sở hữu lợi thế khác biệt so với các khu đô thị thông thường nhờ lực cầu thực từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động và các hoạt động kinh tế liên tục dịch chuyển về khu vực. Dòng cư dân này nhanh chóng tạo nhu cầu về lưu trú, giáo dục, y tế, thương mại và giải trí, từ đó thúc đẩy hệ tiện ích phát triển đồng bộ và hình thành sức sống đô thị rõ nét. Đây cũng là giá trị cốt lõi của Dragon Eden khi không chỉ phát triển một khu đô thị đơn thuần, mà hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân thực cùng hệ sinh thái sống và đầu tư bền vững.