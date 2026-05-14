27 doanh nghiệp Trung Quốc đến TP.HCM tìm cơ hội đầu tư bất động sản 14/05/2026 20:02

(PLO)- Các doanh nghiệp đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ nhiều ngành nghề tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp bất động sản và vật liệu xây dựng tại TP.HCM.

Chiều 14-5, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn công tác gồm 27 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nhằm trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và xúc tiến các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Sự kiện làm việc trực tiếp có sự tham gia của lãnh đạo HoREA, đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM, Hiệp hội SACA cùng đại diện các doanh nghiệp lớn trong nước như Công ty Lê Phong, Tập đoàn Nam Long, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty IMG, Công ty Vietbuild và Tập đoàn Hoa Sen.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn (Trung Quốc) chia sẻ tổ chức này luôn quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam. Ông đánh giá ngành xây dựng Việt Nam có tốc độ phát triển vô cùng mạnh mẽ cùng nhiều cơ hội thị trường. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành xung quanh đã đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đạt được những thành tích rất tốt.

Đại diện Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn -Trung Quốc (nam, đứng) chia sẻ tại buổi gặp mặt với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chiều 14-5. Ảnh: QH

"Vì lĩnh vực xây dựng liên quan mật thiết đến kế hoạch phát triển của nhiều hội viên, đoàn gồm đại diện 27 doanh nghiệp thuộc các mảng hóa học, in ấn, cửa khuôn, quản lý tài sản, chế biến gỗ, cơ khí, phòng cháy chữa cháy... đã trực tiếp sang Việt Nam để tìm hiểu chuyên sâu về thị trường và chính sách", đại diện hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn chia sẻ.

Trao đổi nhằm thúc đẩy cơ hội giao thương, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đã chia sẻ bức tranh tổng quan về các lực đẩy mới của thị trường bất động sản. Ông Châu cho biết thị trường bất động sản nội địa hiện đang có nhiều chính sách tập trung phát triển nguồn cung. Trọng tâm của giai đoạn này là hiện thực hóa đề án một triệu căn nhà ở xã hội và đẩy mạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Cùng với các chính sách này, hệ thống hạ tầng và các dự án đầu tư công trọng điểm cũng đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh triển khai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA phát biểu tại buổi gặp doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: QH

Từ những tiềm năng thực tế đó, ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh thị trường bất động sản rất cần sự hợp tác từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ không chỉ dừng ở việc trao đổi thông tin thông thường mà còn mở ra nền tảng để các hiệp hội, các nhà đầu tư hai nước hiểu rõ về sự hỗ trợ kết nối ngành, từ đó cùng nhau thảo luận, tiến tới những thỏa thuận hợp tác sâu rộng, thiết thực và cùng có lợi trong thời gian tới.