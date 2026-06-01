Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội trên toàn TP Đà Nẵng 01/06/2026 08:36

(PLO)- Từ ngày 1 đến 30-6, TP Đà Nẵng triển khai khảo sát trực tuyến nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội đối với các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Ngày 1-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP đã ban hành kế hoạch về tổ chức khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Việc khảo sát nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu nhà ở của người dân, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp trong thời gian tới.

Đối tượng khảo sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành gồm người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức; người đã trả lại nhà ở công vụ; các trường hợp bị thu hồi đất phải giải tỏa nhà ở nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở; học sinh, sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đợt khảo sát chỉ áp dụng đối với những người chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Mỗi người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, đối với nhu cầu thuê nhà ở xã hội, người dân không phải đáp ứng điều kiện. Riêng trường hợp thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp.

Đối với nhu cầu mua nhà ở xã hội, người đăng ký phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định. Trong đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa có nhà ở hoặc diện tích nhà ở bình quân thấp hơn 15 m² sàn/người; hoặc có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc theo khoảng cách được quy định.

Về thu nhập, nhóm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức độc thân phải có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; trường hợp đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Toàn bộ hoạt động khảo sát được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tại địa chỉ: https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn/hoặc quét mã QR do Sở Xây dựng công bố.

Thời gian khảo sát từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng kêu gọi người dân thuộc các đối tượng được khảo sát tham gia và cung cấp thông tin chính xác, khách quan nhằm giúp cơ quan chức năng đánh giá đúng nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng chính sách và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người dân trên địa bàn.