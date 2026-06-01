Nổ tòa nhà chứa chất nổ ở Myanmar, khoảng 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương 01/06/2026 08:18

(PLO)- Vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than đã phá hủy nhiều nhà cửa và khiến khoảng 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương ở miền bắc Myanmar.

Hãng tin AFP đưa tin một vụ nổ xảy ra trưa 31-5 ở huyện Namhkam (bang Shan, miền bắc Myanmar) đã khiến 46 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than.

Một nhân viên cứu hộ cho biết vụ nổ lớn đã phá hủy nhiều nhà cửa và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

"Có thể vẫn còn nhiều người chết dưới những ngôi nhà bị sụp đổ” - nhân viên này nói, đề nghị không tiết lộ danh tính.

Video được cho là vụ nổ chết người ở Myanmar ngày 31-5. Nguồn: CCTV

Một nhân viên cứu hộ khác thì nói rằng số người chết có thể cao hơn, lên tới 59 người, và thi thể đã được nhân viên cứu hộ thu gom để hỏa táng.

Trong khi đó, truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin Shwe Phee Myay, cho biết số nạn nhân thiệt mạng từ 50 đến 55 người.

Hiện chưa rõ chính xác số người thiệt mạng trong vụ nổ cuối tuần qua ở Myanmar.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ gây nhiều thương vong, nhiều nhà dân bị hư hại nặng nề, nhưng không nêu con số chi tiết.

Vụ nổ xảy ra ở khu vực do nhóm vũ trang sắc tộc Quân Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) kiểm soát. TNLA đã xác nhận vụ nổ trong một bài viết trên Facebook, cho biết số thuốc nổ được cất giữ đã được sử dụng trong các hoạt động khai thác mỏ.

Nhóm này cho biết vụ việc đã gây ra “nhiều thương vong” trong số cư dân địa phương, nhưng không cung cấp con số chính xác, đồng thời nói thêm rằng một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt.