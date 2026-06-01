Chiến sự Trung Đông ngày 94: Đàm phán Mỹ-Iran vẫn trắc trở; HĐBA sắp họp khẩn về hành động của Israel ở Lebanon 01/06/2026 05:41

(PLO)- Iran tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nào với Mỹ cho đến khi các quyền của Tehran được đảm bảo; Loạt nước lên án hành động quân sự mở rộng của Israel ở miền nam Lebanon.

Tình hình Trung Đông ngày qua nóng diễn biến ở mặt trận Lebanon khi Israel đang tiến sâu hơn vào miền nam nước này trong cuộc chiến chống lại nhóm Hezbollah.

Iran nói đàm phán với Mỹ vẫn đang tiếp diễn

Ngày 31-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết “đối thoại và trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra” với Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán bế tắc.

Ông Araghchi nói với hãng thông tấn IRNA rằng “không thể phán xét cho đến khi có kết luận rõ ràng. Mọi điều đang được nói bây giờ đều là suy đoán và không nên được tin vào cho đến khi chắc chắn”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA

Ông Araghchi đưa ra phát ngôn trên sau khi đài CNN dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lại các đề xuất sửa đổi đối với dự thảo thỏa thuận với Iran sau cuộc họp với các cố vấn hôm 29-5.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các nhà đàm phán nước này không tin tưởng vào những lời hứa hay cam kết của Mỹ và bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ được chấp nhận sau khi đạt được những lợi ích thiết thực cho Iran.

“Những người lính trên đấu trường ngoại giao hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói và lời hứa của kẻ thù. Tiêu chí của chúng tôi là những thành tựu hữu hình mà chúng tôi phải đạt được, và chỉ khi đổi lại những thành tựu đó, chúng tôi mới thực hiện các cam kết của mình. Cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng mình đã bảo đảm được quyền lợi của người dân Iran, chúng tôi sẽ không chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào” - ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Theo truyền thông Iran, nước này cho biết cần được giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị đóng băng trước khi tham gia các cuộc đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ những bình luận trước đó của ông Trump rằng kho dự trữ uranium làm giàu của Iran sẽ bị phá hủy là "vô căn cứ".

Loạt nước lên án hành động của Israel ở Lebanon

Ngày 31-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói đã ra lệnh cho lực lượng Israel tiến sâu hơn vào Lebanon trong cuộc chiến chống lại Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hơn sáu tuần trước, theo hãng tin Reuters.

Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp miền nam Lebanon suốt cả ngày 31-5.

"Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động của quân đội Israel tại khu vực Beaufort Ridge, hôm nay, lực lượng đã tấn công các kho vũ khí, các trung tâm chỉ huy có người trực và các cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah ở khu vực Tyre và các khu vực khác trên khắp miền nam Lebanon” - theo Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trong đợt tiến công mới nhất, lực lượng Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort 900 năm tuổi và một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Lebanon.

Israel tuyên bố đã tiêu diệt 900 thành viên Hezbollah kể từ khi "thỏa thuận ngừng bắn" bắt đầu vào ngày 16-4.

Đáp lại, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel đóng quân ở miền nam Lebanon vào chiều 31-5, cũng như nhắm mục tiêu vào một địa điểm ở Hanita (phía bắc Israel).

Lực lượng Israel tiến hành một chiến dịch quân sự tại dãy núi Beaufort (miền nam Lebanon). Ảnh: tân hoa xã /Shutterstock

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người chết trong chiến dịch quân sự của Israel đã tăng lên 3.412 người và 10.269 người bị thương kể từ ngày 2-3, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri cho biết ông có thể “đảm bảo cam kết đầy đủ, toàn diện và ngay lập tức về một lệnh ngừng bắn” từ phía Hezbollah, nhưng nói thêm rằng “câu hỏi đặt ra là, ai sẽ buộc Israel ngừng các hành động gây hấn trên bộ, trên biển và trên không, cũng như việc phá hủy các làng mạc và nhà cửa?”.

Ông Berri là một trong những nhân vật chính trị Hồi giáo Shia quyền lực nhất ở Lebanon.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án các hành động “gây hấn liên tục của Israel vào Lebanon và việc mở rộng phạm vi xâm nhập trên bộ ở miền nam nước này và việc nhắm mục tiêu vào dân thường, coi đó là một sự leo thang nguy hiểm và một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon và là sự vi phạm rõ ràng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Qatar kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, thúc giục các chính phủ và các tổ chức quốc tế gây áp lực lên Israel để ngừng các cuộc tấn công và đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế.

Qatar cũng kêu gọi trách nhiệm giải trình, thúc giục thế giới “buộc chính quyền Israel phải ngừng các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của họ đối với Lebanon” và tôn trọng các thỏa thuận quốc tế và các nghĩa vụ pháp lý.

Cũng trong ngày 31-5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói rằng việc Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon là “mối lo ngại nghiêm trọng” và kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động thù địch.

“Việc lực lượng Israel tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon là mối lo ngại nghiêm trọng. Bất kỳ sự leo thang nào nữa sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng và gây ra những làn sóng di tản mới tại Lebanon” - Ngoại trưởng Wadephul lưu ý.

Bộ trưởng phụ trách Trung Đông và Bắc Phi của Anh Hamish Falconer cảnh báo rằng “tình trạng leo thang căng thẳng tiếp diễn ở Lebanon đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và gây ra tác động không thể chấp nhận được đối với thường dân.

“Việc Israel mở rộng xung đột phải dừng lại. Hezballah phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Israel và giải giáp vũ khí. Tất cả các bên nên tuân thủ lệnh ngừng bắn và tiếp tục các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu” - ông Falconer viết trên mạng xã hội X.

Một nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin AFP rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1-6 về cuộc tấn công ngày càng mở rộng của Israel sau khi nước này chiếm được lâu đài Beaufort thời trung cổ có vị trí chiến lược.