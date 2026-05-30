Đối thoại Shangri-La: Ông Hegseth kêu gọi châu Á tăng chi tiêu quốc phòng mức 3,5% GDP 30/05/2026 09:51

(PLO)- Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các nước châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP, rằng Mỹ cam kết ưu tiên hợp tác với các đồng minh đáp ứng lời kêu gọi này.

Ngày 30-5, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các nước châu Á tăng chi tiêu quân sự. Ông cũng cho biết Mỹ cam kết ưu tiên hợp tác với các “đồng minh kiểu mẫu” đã đáp ứng lời kêu gọi chia sẻ gánh nặng an ninh toàn cầu một cách công bằng hơn, theo tờ Strait Times.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth đề cập một số điểm trong chiến lược quốc phòng của Mỹ, nhấn mạnh rằng khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất trên thế giới. Ông cho rằng an ninh của khu vực phụ thuộc “quá nhiều” vào sức mạnh quân sự của Mỹ và kêu gọi các quốc gia đầu tư nghiêm túc vào quốc phòng của chính mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 hôm 30-5. Ảnh: STRAIT TIMES

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nước này kỳ vọng các đồng minh và đối tác châu Á sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi kỳ vọng mọi đồng minh và đối tác đều thể hiện cùng một mức độ quyết tâm như vậy. Đối với những quốc gia sẵn sàng đối mặt thách thức này và chấp nhận trách nhiệm với tư cách là những đối tác thực sự, chúng tôi mong đợi sự cam kết tương xứng” – ông nói.

“Lợi ích sẽ rõ ràng, như chiến lược của chúng tôi đã nêu, chúng tôi sẽ ưu tiên hợp tác với các đồng minh kiểu mẫu, những quốc gia có năng lực nhất, sáng suốt và sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Đối với những quốc gia đó, chúng tôi đang đưa họ lên hàng đầu: đẩy nhanh việc bán vũ khí, hợp tác sâu rộng về cơ sở công nghiệp, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo” – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu.

Ông cũng cảnh báo “các đồng minh từ chối tăng cường nỗ lực và gánh vác trách nhiệm của mình” có thể đối mặt sự thay đổi rõ rệt trong cách Mỹ làm việc với họ.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth cũng nhắc đến Trung Quốc.

“Điều chúng tôi tìm kiếm – và điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục nêu rõ – là một sự cân bằng ổn định thực sự có lợi cho người Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Đó là một sự cân bằng quyền lực thuận lợi nhưng bền vững, trong đó không một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt quyền lực và đe dọa an ninh hoặc sự thịnh vượng của quốc gia chúng tôi và các đồng minh” – ông nói.

Theo đài CNA, bài phát biểu của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu vẫn ở mức cao. Các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và châu Âu, song song sự bất ổn ngày càng gia tăng, thách thức các ưu tiên chiến lược dài hạn của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.