Tổng giám đốc WHO đến CHDC Congo khi Ebola lây lan mạnh 29/05/2026 05:54

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá rằng đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo là tình huống “rất phức tạp”, khi xung đột, bất ổn an ninh, tình trạng di dời dân cư, thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Ngày 28-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới CHDC Congo trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh ở quốc gia châu Phi này, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát biểu với báo giới tại sân bay sau khi tới thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, ông Tedros cho biết ông tới đây để cho các cộng đồng bị ảnh hưởng thấy rằng “họ không đơn độc” và WHO luôn đồng hành hỗ trợ công tác ứng phó.

Ông Tedros nói rằng các nhóm của WHO đã làm việc tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở miền đông CHDC Congo - nơi hiện là tâm dịch, thêm rằng ông sẽ tới đó vào ngày 29-5 để đánh giá tình hình.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (phải) trao đổi khi đến CHDC Congo. Ảnh: X/@DrTedros

Ông Tedros cho rằng xung đột và bất ổn an ninh là những yếu tố chính cản trở công tác ứng phó. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực chịu ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.

Khi được hỏi về các hạn chế đi lại mà một số quốc gia áp đặt đối với người đến từ CHDC Congo, ông Tedros nói rằng “WHO không khuyến nghị lệnh cấm đi lại”, giải thích rằng các biện pháp như vậy chỉ có thể trì hoãn sự lây lan thêm vài ngày.

“Cách tiếp cận tốt nhất là tăng cường các biện pháp ngay tại nguồn dịch và hỗ trợ ứng phó” - ông nói.

Ông Tedros cũng cho rằng các lệnh cấm đi lại có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với y tế công cộng, cảnh báo rằng những quốc gia minh bạch báo cáo dịch bệnh có thể cảm thấy mình bị trừng phạt, từ đó làm giảm động lực báo cáo sớm.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đợt bùng phát Ebola hiện đã ghi nhận 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó 121 trường hợp được xác nhận dương tính. Ngoài ra, có 246 ca tử vong nghi liên quan Ebola, 17 trường hợp tử vong đã được xác nhận do virus này gây ra.

Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể.

WHO cho biết hôm 28-5 rằng cơ quan đang mở rộng hoạt động xét nghiệm tại CHDC Congo phối hợp với cơ quan nghiên cứu y học của nước này.

Đây là đợt dịch Ebola thứ 17 của Congo. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác định virus thuộc chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola tương đối hiếm gặp.

WHO ngày 17-5 đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi sau đó cũng ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh y tế công cộng trên toàn châu lục.