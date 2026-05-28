Triều Tiên lên tiếng việc nhóm Bộ tứ kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa 28/05/2026 12:02

(PLO)- Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố liên quan việc các ngoại trưởng nhóm Bộ tứ kim cương (nhóm QUAD) kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ngày 28-5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án tuyên bố gần đây của các ngoại trưởng nhóm Bộ tứ kim cương (nhóm QUAD) kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Trước đó, tại hội nghị ngoại trưởng Bộ tứ kim cương ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hôm 26-5, ngoại trưởng Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

(Từ trái sang phải) Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP-YONHAP

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích nhóm Bộ tứ kim cương đã phản đối việc Bình Nhưỡng thực thi chủ quyền một cách hợp pháp, cho rằng tuyên bố đó chỉ là công cụ chính trị và ngoại giao phục vụ cho việc hiện thực hóa sự thống trị đơn cực của Mỹ.

"Chúng tôi một lần nữa khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện phi hạt nhân hóa Triều Tiên… Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và quyền phát triển của quốc gia, đồng thời sẽ phản đối việc hình thành các nhóm độc quyền và đối đầu khối trong khu vực” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Triều Tiên tuyên bố "hoàn toàn" bác bỏ lập trường thù địch của nhóm Bộ tứ kim cương do Mỹ dẫn đầu đối với Bình Nhưỡng, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi nhóm này ngừng theo đuổi sự đối đầu làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực.