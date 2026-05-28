Chiến sự Nga - Ukraine 28-5: Ukraine nói đang giành lại thế chủ động trên tiền tuyến; Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Zaporizhia 28/05/2026 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Có tin ông Zelensky viết thư cho ông Trump, trình bày thiếu hụt phòng không Ukraine; Kiev tăng cường chiến dịch tấn công bằng UAV tầm trung; Nga khởi tố hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Có tin ông Zelensky viết thư cho ông Trump, trình bày thiếu hụt phòng không Ukraine

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo và kêu gọi Mỹ hỗ trợ, tờ Kyiv Independent đưa tin ngày 27-5.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

“Về phòng không chống tên lửa, chúng tôi trông cậy vào các đồng minh. Về phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ” - theo nội dung bức thư mà Kyiv Independent tiếp cận được.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine và cảnh báo mở thêm làn sóng tấn công tầm xa vào thủ đô Kiev.

Các quan chức Ukraine lo ngại nguồn tên lửa đánh chặn Patriot cùng các hệ thống do phương Tây cung cấp đang có hạn và có thể khó chống đỡ được các đợt oanh kích liên tiếp.

“Mọi chuyện thực sự rất khó khăn khi nói đến năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo” - một người am hiểu vấn đề nói với Kyiv Independent.

Theo nguồn tin này, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã chuyển bức thư tới Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng các thành viên khác của quốc hội Mỹ.

Thông điệp này cũng phản ánh mối lo ngày càng lớn của Kiev về những khó khăn trong việc bảo đảm nguồn vũ khí thông qua chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các đồng minh NATO tài trợ mua vũ khí Mỹ cho Ukraine.

“Tiến độ bàn giao hiện tại theo chương trình PURL không còn theo kịp thực tế của mối đe dọa mà chúng tôi đang đối mặt. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ của ngài trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine trước tên lửa Nga” - Kyiv Independent dẫn nội dung bức thư.

Ukraine tăng cường chiến dịch tấn công bằng UAV tầm trung

Ngày 27-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nói rằng Ukraine đang triển khai chương trình “phong tỏa hậu cần” nhằm vào Nga bằng cách đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm trung.

“Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng hơn nữa sức ép lên quân Nga ở phía sau chiến tuyến và ngăn họ tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn” - ông Fedorov viết trên Telegram.

Ông Fedorov nói thêm rằng Ukraine đang dần giành lại thế chủ động trên tiền tuyến, trong khi “cái giá” cho các bước tiến của Nga ngày càng tăng.

“Nga đang chịu tổn thất ở mức kỷ lục: hơn 35.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng tốc” - ông nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, lực lượng Ukraine cũng đã tăng gấp 4 lần mức độ phá hủy đối với hệ thống hậu cần, kho tàng, khí tài, sở chỉ huy và các tuyến tiếp tế của Nga thông qua các đòn tấn công tầm trung.

Theo Kyiv Independent, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận trong đêm 26, rạng sáng 27-5 tại nhiều khu vực ở Nga và bán đảo Crimea, bao gồm một sân bay quân sự ở TP Voronezh, miền đông nam nước Nga.

Sân bay quân sự này là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Ném bom Cận vệ số 47, theo kênh Telegram Astra. Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine và thường được Nga dùng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào tiền tuyến cũng như TP Kharkiv.

Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh - ông Alexander Gusev cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hai “mục tiêu tốc độ cao”, đồng thời nói rằng không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một cửa hàng sửa lốp xe và một công trình kỹ thuật.

Các kênh theo dõi chiến sự cũng cho biết một nhà máy lọc dầu ở Tuapse, nằm bên bờ Biển Đen thuộc vùng Krasnodar Krai ở miền nam nước Nga, nằm trong số các mục tiêu bị tập kích trong đêm.

Nga khởi tố hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài

Ngày 27-5, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga - bà Svetlana Petrenko cho biết Nga đã khởi tố hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với 955 người, theo hãng thông tấn TASS.

“Dựa trên các bằng chứng thu thập được đối với 1.086 lính đánh thuê, các điều tra viên của cơ quan đã đưa ra quyết định khởi tố, và 955 người đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Tổng cộng 221 lính đánh thuê nước ngoài đã bị kết án trong các vụ án hình sự đã được điều tra” - bà nói.

Theo bà Petrenko, cơ quan này đã nhận được thông tin cho thấy việc tuyển mộ lính đánh thuê được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài.

“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao, theo đó hoạt động tuyên truyền và tuyển mộ không được xem là chức năng hợp pháp của các cơ quan đại diện ngoại giao. Theo lời khai của các lính đánh thuê bị bắt giữ, họ đã liên hệ với các đại sứ quán Ukraine tại quốc gia của mình, nơi họ được phỏng vấn, hướng dẫn và cung cấp các đầu mối cần thiết. Thông thường họ di chuyển tới Ukraine thông qua Ba Lan” - bà Petrenko nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kharkiv và Zaporizhia

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-5 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng ở Kharkiv và Zaporizhia trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.220 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 27-5.

Cụ thể, quân đội Ukraine đã mất hơn 165 binh sĩ và một khẩu pháo tự hành do Mỹ sản xuất tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga; khoảng 190 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu do Anh sản xuất tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; và khoảng 180 binh sĩ, 2 xe tăng và 5 xe bọc thép chiến đấu tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Kiev cũng tổn thất khoảng 340 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga; khoảng 285 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 60 binh sĩ cùng năm trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 285 UAV và ba tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine.