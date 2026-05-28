Nga đánh rát, ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump nhờ gửi hệ thống phòng không 28/05/2026 05:23

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đỡ Kiev về hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn trong bối cảnh ông cảnh báo rằng Nga đang leo thang các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ngày 27-5, tờ Kyiv Independent đưa tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực chống tên lửa đạn đạo.

Theo quan chức Ukraine, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã trao bức thư cho Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các thành viên khác của quốc hội Mỹ. Theo tờ Kyiv Post, bức thư được gửi vào ngày 25-5.

Bức thư được gửi ngay sau cuộc tấn công của Nga mà ông Zelensky mô tả là cuộc tấn công "đặc biệt tàn bạo" vào đêm 23-5, khi Nga phóng hàng chục tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12-2025 tại bang Florida (Mỹ). Ảnh: Jim Watson/AFP

Trong thư, ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng 54 tên lửa hành trình, 30 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa siêu thanh Tsirkon, 2 tên lửa đạn đạo Kinzhal và 1 tên lửa đạn đạo tầm trung “Oreshnik". Ông cũng nói thêm rằng Ukraine tiếp tục phải đối mặt các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn, nhiều trong số đó là các UAV loại Shahed.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh thành công của Ukraine trong việc bắn hạ hơn 90% UAV của Nga và cho biết kinh nghiệm này đã được chia sẻ với các đối tác ở Trung Đông.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, đặc biệt là chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

“Khi nói đến phòng không chống tên lửa, chúng tôi dựa vào bạn bè. Còn khi nói đến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như hoàn toàn dựa vào Mỹ” - Kyiv Independent dẫn bức thư của Tổng thống Zelensky.

Ông Zelensky gọi hệ thống Patriot là “hệ thống phòng thủ hiệu quả nhất chống lại mọi loại tên lửa đạn đạo của Nga” và “trong tay Ukraine, hệ thống Patriot đã chứng minh một điều cực kỳ quan trọng: phần lớn tên lửa của Nga có thể bị chặn đứng".

Ông Zelensky cũng ca ngợi các cơ chế hỗ trợ của Mỹ, bao gồm chương trình PURL, giúp cung cấp tên lửa Patriot do các đối tác châu Âu tài trợ, nhưng cho biết tốc độ cung cấp không đáp ứng được nhu cầu trên chiến trường.

Qua đó, ông Zelensky nhắc lại sự sẵn sàng của Kiev trong việc mua thêm hệ thống Patriot và đề xuất mở rộng sản xuất chung với các đối tác châu Âu dưới sự giám sát của Mỹ.

“Mở rộng sản xuất hệ thống Patriot có thể trở thành một trong những đóng góp quan trọng nhất mà chúng ta cùng nhau thực hiện cho an ninh của Mỹ, Ukraine, châu Âu và các đồng minh trên toàn thế giới” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng đề xuất tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm những gì ông gọi là “Thỏa thuận máy bay không người lái”, nhằm mục đích mở rộng quy mô ngành công nghiệp UAV đang phát triển của Ukraine.

Mặc dù Ukraine đã có những tiến bộ trong tác chiến bằng UAV, ông Zelensky nhấn mạnh rằng phòng thủ tên lửa đạn đạo vẫn là khoảng trống cấp bách nhất.

“Thách thức lớn nhất mà chúng ta vẫn phải đối mặt và là điều mà châu Âu không thể giải quyết một mình ở giai đoạn này là mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Nga” - ông Zelensky cho hay.

Kết thúc bức thư, Tổng thống Zelensky thúc giục Mỹ tiếp tục can dự, nói rằng Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy Moscow hướng tới ngoại giao nhưng cảnh báo rằng lợi thế trên chiến trường vẫn định hình các lựa chọn của Nga.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo rằng Moscow dường như đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch không kích hơn nữa, coi các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây là một phần của sự leo thang có hệ thống.

Cuối ngày 27-5, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận rằng ông đã gửi một bức thư đặc biệt cho Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ.

Theo ông, điều quan trọng là Mỹ phải lắng nghe Ukraine. “Chúng tôi hiểu rằng hiện nay sự chú ý của toàn cầu đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran. Nhưng chúng tôi cũng cần phải chấm dứt cuộc chiến ở châu Âu. Càng sớm cung cấp được sự bảo vệ tốt hơn chống lại tên lửa đạn đạo, chúng tôi càng sớm có thể làm cho ngoại giao trở nên hiệu quả” - ông Zelensky nói.