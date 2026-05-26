Nga cảnh báo tấn công mạnh Kiev, đề nghị công dân nước ngoài rời đi 26/05/2026 08:16

(PLO)- Nga tuyên bố vụ tấn công trường học ở Lugansk là “giọt nước tràn ly”, cảnh báo mở các đòn đánh có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu tại thủ đô Kiev và đề nghị công dân nước ngoài rời đi.

Ngày 25-5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ trường học ở tỉnh Lugansk (vùng Donbass của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát) bị tấn công tuần trước đã trở thành “giọt nước tràn ly” đối với Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, song phía Kiev bác bỏ.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ tiến hành các “đòn tấn công có hệ thống” nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine từ nay về sau, đài RT đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công vào trường học ở Lugansk tiếp tục cho thấy “bản chất phát xít và khủng bố của chính quyền Kiev”, khi “cố tình nhắm vào dân thường và không ngần ngại sát hại trẻ em”. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ thay đổi cách tiếp cận trong cuộc xung đột với Ukraine.

Binh sĩ Nga nạp đạn cho bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ảnh: Vitaly Nevar/ Sputnik

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong bối cảnh hiện nay, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm các cơ sở thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị triển khai UAV” - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Moscow cho biết chiến dịch cũng sẽ nhắm tới các “trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy” của phía Kiev.

Theo phía Nga, các mục tiêu được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế, lập tức rời khỏi thủ đô Ukraine. Moscow cũng cảnh báo người dân Kiev tránh xa “các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky”.

Ở một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nói rằng sẽ bắt đầu các cuộc tấn công vào các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev và kêu gọi Mỹ “bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao”.

Trước đó trong tháng này, Bộ Ngoại giao Nga cũng từng đưa ra cảnh báo tương tự khi đe dọa mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev để đáp trả những lời đe dọa nhằm vào lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow. Thông báo sơ tán khi đó đã được gửi chính thức tới toàn bộ cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, khuyến nghị rời khỏi Kiev.