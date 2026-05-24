Bùng phát dịch sởi ở Bangladesh, hơn 500 trẻ em tử vong 24/05/2026 11:19

(PLO)- Hơn 500 trẻ em tại Bangladesh đã tử vong do sởi trong hơn 2 tháng qua, đánh dấu đợt bùng phát sởi đáng lo ngại nhất ở nước này trong nhiều thập niên.

Ngày 23-5, số liệu từ chính phủ Bangladesh ghi nhận từ ngày 15-3 cho thấy đợt bùng phát sởi tại nước này đã khiến 512 trẻ em tử vong. Con số này đánh dấu đợt bùng phát sởi gây tử vong cao nhất trong nhiều thập niên qua tại nước này, theo hãng tin AFP.

Các bệnh viện ở thủ đô Dhaka đang quá tải do số lượng bệnh nhân bị sởi. Các bệnh viện này hiện phải thiết lập các khu điều trị chuyên biệt, nhưng vẫn thiếu giường chăm sóc tích cực.

Một em bé được tiêm vaccine sởi – rubella tại Dhaka (Bangladesh) vào ngày 12-4. Ảnh: AFP

Dù vậy, số ca tử vong vẫn tăng lên. Chỉ trong từ ngày 22-5 đến ngày 23-5, Bangladesh đã ghi nhận 13 ca trẻ em tử vong do sởi. Hầu hết trường hợp mắc bệnh sởi được ghi nhận ở Bangladesh trong đợt dịch hiện tại đều là trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Các bác sĩ cho biết nhiều trẻ em đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch.

"Mặc dù bệnh sởi rất dễ lây lan, nhưng các em bé khỏe mạnh không có biến chứng có thể được chữa trị hiệu quả. Ở đây, hầu hết trẻ em đến bệnh viện đều bị khó thở và nhiễm trùng ở mắt, họng và phổi" – ông Ainul Islam Khan, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện và Trường Đại học Y khoa Shaheed Suhrawardy ở Dhaka, nói với AFP.

Quốc gia Nam Á này đã triển khai một chiến dịch tiêm chủng vaccine hàng loạt để đối phó tình hình. Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Bangladesh – bà Rana Flowers cho biết chiến dịch này hiện đã tiếp cận được 18 triệu trẻ em.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Bangladesh lưu ý rằng các mũi tiêm ngừa cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng.

Theo AFP, bệnh sởi rất dễ lây lan, lây truyền qua ho, hắt hơi, và không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Các biến chứng có thể bao gồm sưng não và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Bệnh có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em.