Ông Putin: Nga đơn độc chống lại toàn bộ phương Tây 13/06/2026 06:16

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đã nỗ lực suốt 8 năm để ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine.

Tại cuộc họp với các thành viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 12-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow trên thực tế đang chiến đấu chống lại toàn bộ phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine, theo đài RT.

“Nga đang đơn độc chống lại cái gọi là phương Tây tập thể" - ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã trở nên “cực kỳ hiện đại".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ngày 12-6. Ảnh: Vyacheslav Prokofiev/Press Service of Russian President/TASS

Ông Putin nói thêm rằng tất cả các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không ngoại lệ, đều đang tăng cường nỗ lực để làm tất cả những gì có thể nhằm phối hợp các hành động chống lại Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Moscow không phải là bên khởi xướng cuộc xung đột ở Ukraine và nói thêm rằng Nga đã nỗ lực suốt 8 năm để ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine.

“Chính họ [NATO] đã tiến hành chính biến ở Ukraine, buộc chúng ta phải đưa người dân Crimea vào diện bảo hộ. Khi bắt đầu cuộc chiến, họ đã dùng máy bay chiến đấu để ném bom Donetsk. Họ triển khai các hệ thống pháo binh và bệ phóng tên lửa đa nòng. Họ bắt đầu các hoạt động quân sự ở miền đông nam Ukraine” - ông Putin nói tại cuộc họp.

Ông Putin cáo buộc rằng trước đây toàn bộ châu Âu đã đoàn kết chống lại Nga, cả trong cuộc chiến của Napoleon và dưới thời Hitler trong Thế chiến II. Giờ đây, các quốc gia phương Tây đang tìm cách “giáng một thất bại chiến lược cho Nga”, nhưng “đây là điều không thể thực hiện được”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết Nga đang nỗ lực cải thiện và tăng cường hệ thống phòng không để đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, và sẽ phản công các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhằm vào các khu vực biên giới, hậu cần và các cơ sở dầu khí của Nga, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng.