Mỹ hoàn tất đợt không kích, ông Trump nói giới chức Iran gọi điện đề nghị ngừng; Iran tuyên bố đáp trả 18 mục tiêu quan trọng 11/06/2026 09:25

(PLO)- Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố tiến hành các cuộc không kích trả đũa vào căn cứ Washington trong khu vực.

Ngày 10-6 (giờ Mỹ, rạng sáng 11-6 theo giờ Iran), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran, theo đài CNN.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công bắt đầu từ 17 giờ 15 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), nhắm vào các năng lực giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và các trận địa phòng không của Iran.

CENTCOM cho biết các lực lượng thuộc Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công những mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế hoạt động trong khu vực.

Hai tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ bay tuần tra trên bầu trời Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Phía Mỹ tiếp tục khẳng định các cuộc không kích là phản ứng đối với điều mà họ gọi là “hành động gây hấn vô cớ và kéo dài của Iran”.

Trong khi đó, đài Fox News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã sử dụng 49 tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu bên trong Iran, trong đó có những mục tiêu nằm cách thủ đô Tehran khoảng 64 km.

Ông Trump cũng cho biết các tiêm kích Mỹ hoạt động trên không phận Iran và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống radar cùng các trận địa phòng không ở khu vực tây nam nước này, gần Vịnh Ba Tư.

Theo Fox News, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục ném bom Iran vào đêm tiếp theo nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận do các nhà đàm phán Mỹ đề xuất.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng một số quan chức cấp cao Iran đã liên hệ với ông và đề nghị Washington ngừng các cuộc không kích.

Về phía Iran, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng Không quân Vũ trụ và Hải quân của IRGC đã tiến hành 2 đợt tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, chiến dịch được thực hiện để đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ và nhắm vào 18 cơ sở quan trọng tại những căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú.

Rạng sáng 12-6 (giờ địa phương), còi báo động đã vang lên trên khắp Bahrain chỉ vài phút sau tuyên bố trên của IRGC.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân và người nước ngoài đang sinh sống tại nước này giữ bình tĩnh và nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Mỹ và Iran chưa lên tiếng về các tuyên bố của đối phương.