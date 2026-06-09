Tiêm kích Mỹ bắn cháy tàu dầu vi phạm phong toả, Oman cứu kịp 24 thuỷ thủ Ấn Độ 09/06/2026 07:39

(PLO)- Giới chức Oman đã cứu 24 người trên một tàu chở dầu bốc cháy do Mỹ không kích vì vi phạm lệnh phong toả trên vịnh Oman.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu ở Vịnh Oman hôm 8-6 vì cho rằng nó đã vi phạm lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ khi cố gắng đi vào một cảng của Iran, theo tờ The Hill.

Theo CENTCOM, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet thuộc tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn một quả đạn nhắm chính xác vào khu vực động cơ và hệ thống lái của tàu M/T Marivex mang cờ Palau, khi tàu này đang di chuyển trên vùng biển quốc tế hướng tới Iran. Lý do bị lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu là thủy thủ đoàn của tàu không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu USS Abraham Lincoln hồi tháng 3-2026. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo thông cáo của bộ chỉ huy, từ khi lực lượng Mỹ phong toả vùng biển xung quanh Iran vào ngày 13-4, tới nay, Mỹ đã vô hiệu hoá 7 tàu không tuân thủ lệnh phong toả, chuyển hướng 134 tàu tuân thủ và cho phép 42 tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman bày tỏ cảm kích khi giới chức Oman đã dùng máy bay trực thăng giải cứu 24 thành viên thủy thủ đoàn quốc tịch Ấn Độ trên tàu M/T Marivex bốc cháy ngoài khơi bờ biển Oman và đảm bảo an toàn cho họ.

Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ cho biết vụ cháy đã được báo cáo vào khoảng 1 giờ 30 chiều (giờ địa phương) trên tàu chở dầu M/T Marivex. Giới chức Ấn Độ không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại đối với con tàu và không cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Những hình ảnh được Liên đoàn Thủy thủ Tiền tuyến Ấn Độ đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thành viên thủy thủ đoàn của tàu M/T Marivex được trực thăng kéo lên khỏi tàu trong khi khói đen dày đặc bốc lên từ buồng lái và các cabin sinh hoạt.