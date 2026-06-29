Những điểm nhấn trong bài phát biểu của ông Putin tại Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất 29/06/2026 05:54

(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.

Ngày 28-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, đề cập sự phát triển quốc gia, áp lực của phương Tây và sự bất ổn toàn cầu, theo đài RT.

Đại hội được tổ chức trước cuộc bầu cử quốc hội Nga vào tháng 9.

Trong bài phát biểu, ông Putin cho biết Nga đang đối mặt thời kỳ khó khăn, khi toàn thế giới đang trải qua giai đoạn “chuyển đổi cơ bản và có hệ thống”, đồng thời lưu ý sự bùng phát các xung đột khu vực và sự phân mảnh ngày càng tăng của hợp tác quốc tế.

Ông Putin nói thêm rằng những trở ngại nhân tạo mới đang xuất hiện, ảnh hưởng “kinh tế, công nghệ, khoa học, thậm chí cả văn hóa, thể thao và hợp tác nhân đạo”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất ngày 28-6. Ảnh: TASS

Về an ninh quốc gia, Tổng thống Putin cho biết Nga đang “tự tin đẩy lùi” mọi nỗ lực cản trở sự tiến bộ kinh tế của nước này, ám chỉ các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên quốc gia này.

“Chúng ta có đủ lực lượng, phương tiện và ý chí chính trị để làm điều đó. Chúng ta chắc chắn sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước và công dân của mình cũng như sự bất khả xâm phạm của biên giới trong một viễn cảnh lịch sử dài hạn hơn” - ông Putin phát biểu.

Ông Putin cam kết sẽ “đưa nền kinh tế Nga lên một tầm cao công nghệ hoàn toàn mới,” tạo ra những công việc hiện đại, lương cao và “hỗ trợ các doanh nghiệp quốc gia và các ngành công nghiệp tiên tiến đảm bảo chủ quyền và vai trò lãnh đạo của Nga”.

Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin cho rằng khi Ukraine đang phải đối mặt thất bại trên tất cả các phần của chiến tuyến, nước này đã chuyển sang “các hoạt động khủng bố”, tham gia vào “các cuộc tấn công có mục tiêu vào dân thường và các cơ sở dân sự” và công khai tuyển mộ người dân để thực hiện các cuộc tấn công ở Nga.

"Phương Tây đã chọn cách làm ngơ trước tất cả những điều này. Đồng thời, họ lại áp đặt những lệnh trừng phạt mới, bất hợp pháp lên chúng ta" - ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang kiên quyết chống lại những nỗ lực cản trở sự phát triển của mình.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng áp lực của phương Tây đối với Nga đã đến mức "chưa từng có". Ông tuyên bố rằng giới tinh hoa phương Tây không thể "gây thất bại chiến lược" cho Moscow và những nỗ lực của họ nhằm gây bất ổn cho Nga từ bên trong đang tỏ ra không hiệu quả.

“Do đó, họ tiếp tục ủng hộ chế độ Kiev mà họ đã chọn làm đòn bẩy trong cuộc đấu tranh chống lại Nga, mà không có bất kỳ thiện cảm nào với người dân Ukraine” - ông Putin nói.

Liên quan cuộc bầu của quốc hội sắp tới, ông Putin ca ngợi các binh sĩ, tình nguyện viên, kỹ sư và các công nhân Nga vì đã phục vụ đất nước, nhắc lại quan điểm của ông rằng các cựu chiến binh là “tầng lớp tinh hoa thực sự của Nga”.

Ông nói rằng những người như vậy nên tiếp tục phục vụ trong đời sống dân sự sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào tháng 9 sẽ được tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và với “tất cả các biện pháp” được thực hiện để đảm bảo tính liêm chính của cuộc bầu cử, bao gồm việc tránh “ảnh hưởng và thao túng từ bên ngoài”, ông Putin nhấn mạnh.