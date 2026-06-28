UAV Ukraine đã ‘xuyên thủng’ lưới phòng không Nga như thế nào? 28/06/2026 14:00

(PLO)- Các chuyên gia nêu ra một số nguyên nhân hệ thống phòng không Nga để lọt UAV của Ukraine.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các nhà máy lọc dầu và các địa điểm quân sự của Nga kể từ năm 2024.

Ukraine liên tục tấn công Nga

Mới đây, vào ngày 22-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa tin Nhà máy bán dẫn Voronezh của Nga đã bị Kiev nhắm mục tiêu. Nhà máy này được cho là sản xuất thiết bị điện tử cho tên lửa Iskander và Kh-101 của Nga cũng như hệ thống phòng không Pantsir-S1, theo tờ Kyiv Independent.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Moscow ở ngoại ô phía đông nam Moscow vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Cùng ngày, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện ở bán đảo Crimea và các cuộc tấn công bổ sung được báo cáo ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia. Trong khi đó, hệ thống phòng không Nga đã được triển khai tại Nhà máy lọc dầu Moscow khi các nhân chứng cho biết UAV đã bị bắn hạ ở những nơi khác trong tỉnh Moscow, theo kênh Telegram Exilenova Plus.

Trước đó, theo chính quyền Nga, lực lượng Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya thuộc thủ đô Moscow vào đêm 18-6, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Những ví dụ này cho thấy chiến lược của Ukraine nhằm áp đảo hệ thống phòng không Nga bằng UAV dường như đã thành công.

Chiến lược của Ukraine

Vào thời gian đầu của cuộc xung đột, Nga tập trung các hệ thống phòng không ở biên giới với Ukraine và trên tiền tuyến, các nguồn tin quân sự Ukraine từng nói với đài CNN.

Đáp lại, chiến lược của Ukraine là nhắm mục tiêu vào nhiều vị trí khác nhau bên trong các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine và trên lãnh thổ Nga, buộc Moscow phải dàn trải các hệ thống phòng không thành một mạng lưới thưa thớt hơn.

Trong nhiều năm qua, Kiev cũng đã nhắm mục tiêu vào chính các bệ phóng phòng không, cũng như các hệ thống radar, nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã phá hủy 166 "bộ phận phòng không” của Nga kể từ đầu năm nay, và hơn 1.432 bộ phận kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào năm 2022.

Chuyên gia Markus Schiller tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết Ukraine đã liên tục cải thiện khả năng tấn công của mình “trong nhiều năm qua”.

Một người lính của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine phóng một chiếc UAV. Ảnh: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Telegram

Trong khi đó, chuyên gia Thomas Withington tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh nói rằng các hệ thống phòng không của Nga không được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV mà được thiết kế để bắn hạ máy bay quân sự thông thường, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

"Hệ thống phòng không của Nga đơn giản là không phù hợp với mục đích, điều đó rất rõ ràng. Chúng không được trang bị để phát hiện, theo dõi và đối phó với loại tấn công này, và trừ khi có sự thiết kế lại lớn đối với hệ thống phòng không của Nga, điều đó sẽ vẫn không thay đổi” - ông Withington nhận định.

Chuyên gia Withington lưu ý rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đã cản trở khả năng của Nga trong việc tiếp cận công nghệ cần thiết để phát triển các hệ thống mới có khả năng đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hệ thống phòng không Nga có thể đã bắn hạ một tỉ lệ lớn UAV của Ukraine. Đơn cử, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 140 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên các khu vực của Nga, Biển Đen và Biển Azov trong ngày 22-6.

Trong một đánh giá về hệ thống phòng không của TP Moscow, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine - ông Robert Brovdi nói rằng thủ đô Nga vẫn còn hơn 100 bệ phóng phòng không và hơn 50 hệ thống phòng không di động "Pantsir" tính đến giữa tháng 5.

Nhưng với việc Ukraine phóng hơn 100 UAV trong một cuộc tấn công duy nhất, ít nhất một số trong số chúng có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ, ngay cả khi hệ thống đó được trang bị tốt. Việc hàng trăm UAV từ nhiều hướng khác nhau đòi hỏi sự phối hợp rất lớn từ các hệ thống phòng không tích hợp của Nga. Chuyên gia Withington cho rằng điều này “đang không được thực hiện đúng cách”.

Các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn lặp đi lặp lại của Ukraine đã dẫn đến suy đoán rằng Nga cũng có thể đang thiếu hụt đạn dược phòng thủ. Các chuyên gia cảnh báo rằng rất khó để biết kho dự trữ tên lửa phòng thủ của nước này như thế nào vì thông tin đó được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nhưng kho dự trữ chắc chắn sẽ cạn kiệt nếu các cuộc tấn công của Ukraine vẫn diễn ra thường xuyên và với quy mô lớn.