Ông Macron: Quan điểm của ông Trump về Ukraine đã thay đổi 19/06/2026 17:31

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nghĩ Ukraine sẽ bại trận nhưng giờ coi Ukraine là “những người dũng cảm và sáng tạo”.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài France TV ngày 18-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu tin rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến chống lại Nga và tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng.

Theo ông Macron, ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm ngoái với niềm tin rằng Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ và cần một giải pháp nhanh chóng.

“Điều ông ấy thấy khi nhậm chức là Ukraine sẽ thua. Đó là lý do tại sao ông ấy muốn ký kết một hiệp ước hòa bình nhanh chóng” - ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Macron cũng đề cập những căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục vào năm ngoái.

“Hãy nhớ lại tháng 1 và tháng 2-2025, khoảng thời gian đó dường như dài vô tận. Ông ấy nghĩ rằng Ukraine sẽ thất bại. Mọi chuyện diễn ra tồi tệ tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky” - Tổng thống Macron cho hay.

Tổng thống Macron tiết lộ thêm rằng chưa đầy một năm trước, trong một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Anchorage (Mỹ), một thỏa thuận suýt được đưa ra, trong đó bao gồm việc nhượng lại lãnh thổ Ukraine chưa bị lực lượng Nga chiếm đóng.

Theo ông Macron, các nhà lãnh đạo châu Âu sau đó đã đến Washington để phản đối những đề xuất như vậy và nhấn mạnh rằng việc ép buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ là không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi đã cử một phái đoàn đến Washington vào giữa tháng 8 để nói rằng điều đó là không thể. Chúng tôi đang cố gắng, và từ đó, đã đạt được rất nhiều tiến bộ".

Ông Macron cũng ghi nhận công lao của chính Ukraine trong việc thay đổi nhận thức ở Washington.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, kể từ đó, Tổng thống Trump đã nhận ra rằng những dự đoán trước đây về sự sụp đổ của Ukraine là sai.

“Ông ấy thấy rằng tất cả những gì ông ấy được nghe, rằng họ sẽ sụp đổ, rằng họ sẽ không vượt qua được mùa đông, đều sai” - Macron nói, thêm rằng ông Trump hiện coi Ukraine là “những người dũng cảm và sáng tạo” mà ông ấy tôn trọng.

Gần đây, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc điện đàm phối hợp cấp cao với Tổng thống Trump và Tổng thống Macron sau khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 kết thúc.

Gọi đây là “cuộc đối thoại phối hợp quan trọng có thể thay đổi nhiều thứ”, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã xem xét lại các cuộc đàm phán cấp cao và thảo luận các bước tiếp theo nhằm củng cố Ukraine, mở rộng hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hướng tới hòa bình.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì đã quan tâm đến Ukraine và sẵn sàng giúp đưa hòa bình đến gần hơn, đồng thời ca ngợi Tổng thống Macron đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh và duy trì hợp tác mạnh mẽ với Ukraine.

Vào ngày 16-6, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 để thúc đẩy việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không và gia tăng sức ép đối với Nga.

Sau các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, G7 ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ “không lay chuyển” đối với tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhóm cũng ca ngợi khả năng chống chịu của Kiev và cho rằng những diễn biến trên chiến trường trong những tháng gần đây đã tạo ra “động lực mới”.

Để củng cố đà tiến này, G7 nhất trí tăng cường cung cấp năng lực phòng không, các hệ thống đánh chặn và năng lực tấn công tầm xa cho Ukraine. Các nước cũng sẵn sàng xem xét mở rộng giấy phép nhằm hỗ trợ Ukraine gia tăng sản xuất quốc phòng trong nước.

G7 đồng thời cam kết tăng sức ép lên nền kinh tế thời chiến của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm lĩnh vực dầu khí.