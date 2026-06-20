Israel và Hezbollah ngừng bắn sau đêm đẫm máu làm 150 người thương vong tại Lebanon 20/06/2026 06:41

(PLO)- Quan chức các bên liên quan xác nhận Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn sau cuộc giao tranh dữ dội ở Lebanon khiến gần 150 người thương vong.

Hãng tin Reuters đưa tin Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn ở Lebanon vào ngày 19-6 sau khi giao tranh leo thang làm suy yếu cơ hội biến một thỏa thuận tạm thời về chấm dứt chiến sự ở Iran thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Israel và Hezbollah ngừng bắn

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào khoảng 4 giờ chiều 19-6 (giờ địa phương).

Hai nguồn tin từ Hezbollah và một quan chức cấp cao của Israel đã xác nhận lệnh ngừng bắn với Reuters.

“Nếu Hezbollah không tấn công chúng tôi thì đối với chúng tôi đây không phải là thời điểm chiến tranh” - quan chức Israel nói, cho biết thêm rằng Israel sẽ duy trì lực lượng của mình ở miền nam Lebanon.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter viết trên mạng xã hội X rằng Israel "vẫn kiên quyết cam kết ngừng bắn ngay lập tức. Nếu Hezbollah tôn trọng thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch, họ sẽ nhận được sự yên tĩnh".

Một quan chức của Hezbollah nói với kênh Al Jazeera rằng lệnhngừng bắn sẽ được duy trì nếu Israel tuân thủ.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon vào ngày 19-6. Ảnh: AFP

Hai nguồn tin an ninh Lebanon cho biết Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích trong giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn nhưng không có cuộc không kích nào được ghi nhận sau 5 giờ chiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói với đài NBC News rằng ông đã nói chuyện với Israel và yêu cầu nước này đồng ý ngừng bắn, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ và Qatar đã đạt được lệnh ngừng bắn trên với sự giúp đỡ từ Iran.

Lệnh ngừng bắn trên diễn ra sau khi Israel và Hezbollah giao tranh dữ dội từ nửa đêm 18 và rạng sáng 19-6. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 47 người và làm bị thương 97 người, trong khi Israel cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một sự cố ở Lebanon mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cuộc xung đột ở Lebanon có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh trên khắp Trung Đông.

Bản ghi nhớ được ký giữa tổng thống Mỹ và Iran yêu cầu Washington, Tehran và các đồng minh của 2 nước tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan ngày 19-6, Ngoại trưởng Iran -ông Abbas Araqchi nói rằng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm cam kết nào theo thỏa thuận, bao gồm việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Dân Lebanon trở về nhà

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự lắng dịu cho cuộc giao tranh ở Lebanon hồi đầu tuần này, cho phép những người tị nạn trở về nhà, theo Reuters.

Ông Abed Hachem đã dựng lại ngôi nhà của mình khi nó bị hư hại trong cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel vào năm 2024, nhưng hiện đang biến thành đống đổ nát vì hầu hết ngôi làng Qlaileh của ông đã bị phá hủy trong đợt tấn công mới nhất của Israel trước khi lệnh ngừng bắn mới diễn ra.

“Ôi Chúa ơi. Có một tòa nhà ở đây... ở đó... ​có một tòa nhà ở kia" - ông bố 46 tuổi của 3 đứa con vừa nói vừa chỉ vào đống đổ nát của những tòa nhà từng là nơi ở của hàng xóm của mình.

Ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo địa phương là một trong số ít công trình kiến ​​trúc vẫn còn đứng vững.

Giống như ông Hachem, những người hàng xóm của ông đang phải đau lòng tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng ngôi làng của mình bị san phẳng.

"Cả ngôi làng bị phá hủy. Nhà của tôi bị phá hủy. Ngôi làng bị phá hủy. Bây giờ chúng tôi phải đi đâu? Không còn gì cả. Công việc cả đời cũng không còn nữa” - ông Hachem than khóc.