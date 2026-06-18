Xác minh tài sản tại Cần Thơ: 40 người bị kiến nghị kiểm điểm 18/06/2026 12:29

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành 40 kết luận xác minh tài sản, thu nhập, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 39 trường hợp và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm một trường hợp do không trung thực trong giải trình.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND TP chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo báo cáo, UBND TP đã ban hành kế hoạch vào đầu tháng 12-2025 về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2025 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kết quả, TP có 85 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và đã hoàn thành việc kê khai, đạt tỉ lệ 100%. Toàn thành phố có 3.319 người phải kê khai với 3.319 bản kê khai đã được công khai. Trong đó, công khai theo hình thức niêm yết là 3.272 bản (98,58%), công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 47 bản (1,42%).

Về công tác xác minh tài sản, thu nhập, thực hiện công văn số 3136/2025 của Thanh tra Chính phủ, UBND TP ban hành Quyết định số 322/2026 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 và tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh. Theo đó, TP tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 79 trường hợp có nghĩa vụ kê khai tại 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra TP đã ban hành hai quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh 79/79 người có nghĩa vụ kê khai. Cơ quan thanh tra đã ban hành 40 kết luận xác minh theo quy định pháp luật; hiện đang tiếp tục xác minh 39 trường hợp theo kế hoạch.

Qua kết quả xác minh, Thanh tra TP đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 39 trường hợp và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với một trường hợp do không trung thực trong giải trình liên quan đến tài sản, thu nhập.