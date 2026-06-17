Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 17/06/2026 11:30

(PLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp.

Sáng 17-6, ông Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Ông Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Báo Pháp luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Trung Hoài đã chia sẻ những ký ức gắn bó với quá trình hình thành và phát triển của Báo Pháp luật TP.HCM.

Ông cho biết sau khi xuất ngũ vào tháng 8-1986, ông công tác tại Phòng Thanh tra, sau đó là Phòng Đầu tư nước ngoài và trực tiếp làm trợ lý cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP.HCM (Imexco). Ông cũng là một trong 67 luật sư đầu tiên gia nhập Đoàn Luật sư TP.HCM khi tổ chức này được thành lập vào ngày 24-10-1989.

Đến năm 1990, ông trở về công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM, đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội và là Bí thư Chi bộ đầu tiên của Báo Pháp luật TP.HCM.

Ông Phan Trung Hoài nhận định một trong những điểm đặc biệt làm nên thế mạnh của Báo Pháp luật TP.HCM là khả năng kết nối, tập hợp và phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ từ đội ngũ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Thông qua các bài viết, chuyên mục và diễn đàn trao đổi, báo đã tạo điều kiện để các luật sư, chuyên gia chia sẻ ý kiến chuyên môn, quan điểm pháp lý từ thực tiễn hành nghề, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Ông Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Báo Pháp Luật TP.HCM và gửi lời chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời cảm ơn Báo Pháp luật TP.HCM đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện để ông cùng nhiều chuyên gia đồng hành với tờ báo trong suốt thời gian qua.

Ông cho rằng trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, việc chuyển tải các kiến thức pháp luật chính xác, dễ hiểu đến bạn đọc là một sứ mệnh hết sức ý nghĩa và đáng trân trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Phan Trung Hoài gửi những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Pháp luật TP.HCM.

Ông cũng chia sẻ sự đồng cảm với đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh hệ thống cơ quan báo chí đang được sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương chung. Theo ông, đây là giai đoạn có nhiều tâm tư, trăn trở nhưng cũng là thời điểm để mỗi cơ quan báo chí tiếp tục khẳng định bản lĩnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Ông Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Báo Pháp Luật TP.HCM và đánh giá cao vai trò của tờ báo trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nghề luật sư Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Dưới góc độ cá nhân, ông Phan Trung Hoài bày tỏ tình cảm sâu đậm đối với Báo Pháp luật TP.HCM – nơi ông từng gắn bó từ những ngày đầu thành lập. Ông đánh giá cao những đóng góp của tờ báo trong suốt 36 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là vai trò đồng hành cùng sự phát triển của nghề luật sư và hoạt động luật sư Việt Nam.

Theo ông, Báo Pháp luật TP.HCM đã trở thành cầu nối quan trọng giữa giới luật sư với xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh người luật sư thông qua các hoạt động nghề nghiệp, các phiên tòa và những vấn đề pháp lý được dư luận quan tâm. Đối với nhiều luật sư, tờ báo giống như một “ngôi nhà chung”, nơi tiếng nói nghề nghiệp được lắng nghe và lan tỏa.

Đáp lại những tình cảm và sự ghi nhận của ông Phan Trung Hoài, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cá nhân ông Phan Trung Hoài cùng đội ngũ chuyên gia đã luôn đồng hành, hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của tờ báo.

Ông Mai Ngọc Phước cho biết Báo Pháp luật TP.HCM từ khi còn là bản tin tư pháp hằng tháng trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM đến nay đã không ngừng phát triển, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái báo chí đa nền tảng nhằm phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ chuyên gia đối với sự phát triển của tờ báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện nay, bên cạnh báo in phát hành hằng ngày, Báo Pháp Luật TP.HCM còn phát triển mạnh báo điện tử cùng các nền tảng web, mobile và mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin đa dạng của công chúng.

Theo Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước, trong suốt 36 năm hình thành và phát triển, Báo Pháp luật TP.HCM luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích là cơ quan báo chí chuyên sâu về pháp luật, là địa chỉ tin cậy trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, báo còn là chỗ dựa pháp lý của người dân và doanh nghiệp; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, nhũng nhiễu; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công cuộc đổi mới, cải cách tư pháp, vì lẽ phải và công bằng.

Ông Mai Ngọc Phước cho rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua là thành quả của sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; đồng thời là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo từ cơ quan chủ quản, từ lãnh đạo TP.HCM, ngành Tư pháp, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và đặc biệt là sự tin yêu, đồng hành của đông đảo bạn đọc trong suốt chặng đường phát triển của tờ báo.

Buổi thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự cùng luật sư Đào Thị Bích Liên đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM.

Dịp này, luật sư Hà Hải gửi lời chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM luôn dồi dào sức khỏe, vững vàng trước những thay đổi của giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống và uy tín của tờ báo trong lĩnh vực pháp luật.

Luật sư Hà Hải và luật sư Đào Thị Bích Liên tặng hoa chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TRẦN LINH

Luật sư Hà Hải chia sẻ trong nhiều năm qua, Báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định được vị thế là một cơ quan báo chí có uy tín trong lĩnh vực pháp luật, luôn đồng hành với tiến trình cải cách tư pháp, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

Luật sư Hà Hải cho rằng Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền pháp luật mà còn là diễn đàn phản biện xã hội có trách nhiệm, nơi tập hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, luật sư, nhà quản lý và người dân đối với những vấn đề pháp lý, tư pháp được xã hội quan tâm.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, đánh giá cao vai trò của Báo Pháp Luật TP.HCM trong việc đồng hành cùng tiến trình cải cách tư pháp và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Ảnh: TRẦN LINH

“Đối với giới luật sư, Báo Pháp Luật TP.HCM là kênh thông tin quen thuộc và có sức ảnh hưởng. Nhiều vấn đề pháp lý, nhiều bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật được phản ánh trên báo đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Báo có vai trò rất quan trọng trong việc góp ý cho nền tư pháp và hoạt động của giới luật sư” - luật sư Hà Hải nói.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM (bên phải), cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của giới luật sư đối với các hoạt động chuyên môn của báo. Ảnh: TRẦN LINH

Đại diện Ban Biên tập, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn những tình cảm mà luật sư Hà Hải, luật sư Bích Liên đã dành cho báo nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ông cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của giới luật sư, đặc biệt là Đoàn Luật sư TP.HCM, đối với các hoạt động chuyên môn của báo trong suốt nhiều năm qua.