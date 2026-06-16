Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN- Nga 16/06/2026 12:09

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Ngày 16-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Thủ tướng và đoàn cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18-6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: VGP.

Đoàn đại biểu tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

Ngoài ra, Đoàn còn có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga.

Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN; thể hiện cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam với hòa bình và ổn định trên thế giới.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga. Ảnh: VGP.

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam.

Sự kiện cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò “cầu nối” thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ; thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Nga về chính trị - an ninh, kinh tế, năng lượng và văn hóa - xã hội.

Chuyến công tác cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết, thỏa thuận giữa hai nước để định vị lại và nâng tầm quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu về quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng, ngân hàng, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch.