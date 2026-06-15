Đóng hồ sơ khiếu kiện vụ đồng muối Thông Thuận sau gần 20 năm gây nhiễm mặn đất đai 15/06/2026 14:57

(PLO)- Vụ đồng muối Thông Thuận gây ô nhiễm do vỡ đê bao làm đất đai, giếng nước người dân bị nhiễm mặn đã chính thức khép lại sau gần 20 năm.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo chấm dứt rà soát, giải quyết vụ việc khiếu kiện liên quan đến đồng muối Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng muối của Công ty Thông Thuận trước đây gây nhiễm mặn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo đó, trước đây, các hộ dân tại xã Vĩnh Hảo có ý kiến liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại đồng muối Thông Thuận của Công ty TNHH Thông Thuận. Qua rà soát, từ năm 2007, khi dự án đồng muối này hoạt động sản xuất đã để xảy ra sự cố vỡ bờ đê bao gây nhiễm mặn đất sản xuất. Sự cố này làm hư hỏng nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý vi phạm và thường xuyên giám sát việc thực hiện khắc phục nhiễm mặn. Đồng thời, tỉnh yêu cầu Công ty có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ theo nguyên tắc tự thỏa thuận và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Từ năm 2022, dự án đồng muối đã ngừng hoạt động, không còn sản xuất muối và việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn đã được Công ty giải quyết xong. Hiện nay, tại khu vực đất trên được Công ty cổ phần FECON đầu tư nhà máy điện mặt trời.

UBND tỉnh nhận thấy các ý kiến của người dân liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại đồng muối trên là tranh chấp về dân sự, đã được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đúng quy định. Công ty Thông Thuận đã hoàn thành khắc phục hậu quả của sự cố vỡ bờ đê bao dự án và bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Hàng trăm cuộc họp với người dân để giải quyết vụ việc ô nhiễm kéo dài tại đồng muối của Công ty Thông Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Do vậy, UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt rà soát, giải quyết vụ việc của các hộ dân tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại đồng muối Thông Thuận.

Như PLO gần 20 năm qua đã liên tục phản ánh, cuối năm 2002, tỉnh Bình Thuận thu hồi hơn 200 ha đất tại xã Vĩnh Hảo cho Công ty Thông Thuận thuê, xây dựng đồng muối. Năm 2005, khi chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư đã đưa đồng muối vào sản xuất, gây nhiễm mặn và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Theo công bố của Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), phạm vi nhiễm mặn là gần 26 ha đất rất mặn, hơn 12 ha đất nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp hàng trăm hộ dân.

Do không giải quyết dứt điểm, cuối năm 2011, hàng chục người dân đã "cấm vận" Công ty Thông Thuận, chặn xe khiến hàng chục ngàn tấn muối bị nằm kho.

Hiện một phần đất của dự án đồng mối đã được chuyển đổi đầu tư điện mặt trời.

Ngày 15-11-2017, Công ty Thông Thuận đã có văn bản cam kết đóng cửa, chấm dứt sản xuất muối nhưng Công ty vẫn không thực hiện. Đến tháng 6-2020, sau khi phát hiện, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu chấm dứt sản xuất.

Đây là vụ ô nhiễm môi trường kéo dài gần 20 năm với hàng trăm cuộc họp đã đi đến hồi kết. Vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn trách nhiệm giám sát các dự án có nguy cơ tác động lớn đến môi trường và sinh kế của người dân.

Và khi những lá đơn khiếu nại cuối cùng khép lại, điều người dân Vĩnh Hảo mong muốn không chỉ là bồi thường. Họ mong muốn có sự bảo đảm rằng những hệ lụy môi trường tương tự sẽ không còn tái diễn trên chính mảnh đất họ gắn bó bao đời nay.