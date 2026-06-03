Lâm Đồng tăng cường rà soát các 'dự án ma' núp bóng đầu tư bất động sản 03/06/2026 16:30

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công an tỉnh kiểm tra, rà soát tính pháp lý đối với các dự án bất động sản đang kêu gọi đầu tư, huy động vốn trên địa bàn.

Ngày 3-6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi các Sở Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường, đặc khu về tăng cường phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kêu gọi đầu tư, xin chủ trương thực hiện các dự án bất động sản.

Bản đồ dự án làng Oa mà chính quyền địa phương khẳng định không có thật.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kêu gọi đầu tư, xin chủ trương thực hiện các dự án bất động sản.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh loại tội phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát tính pháp lý đối với các dự án bất động sản đang thực hiện hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động huy động vốn, góp vốn đầu tư liên quan đến đất đai và các dự án bất động sản nhằm phòng ngừa các hành vi lợi dụng đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ triển khai và các điều kiện pháp lý của các dự án để người dân thuận tiện tra cứu, xác minh trước khi tham gia đầu tư.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng bá sai sự thật, cung cấp thông tin không chính xác hoặc lợi dụng hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khuyến cáo của chính quyền về dự án làng Oa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản; thường xuyên thông tin đến người dân để nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 25-4, UBND xã Bảo Lâm 3 đã phát đi thông báo khẳng định không tồn tại dự án mang tên Làng Oa hay Làng Oa Bảo Lộc trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Bảo Lâm 3, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội và qua một số cá nhân, tổ chức về việc triển khai dự án Làng Oa tại thôn 10B (xã Bảo Lâm 3, trước đây là xã Lộc Thành).

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định hiện không có bất kỳ dự án nào với tên gọi trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép hoặc cho phép triển khai theo quy định.

UBND xã Bảo Lâm 3 khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin theo các thông tin chưa được kiểm chứng; không tham gia góp vốn, đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng đất đai liên quan đến các dự án ma, dự án ảo.

Chính quyền cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin sai sự thật để quảng bá, huy động vốn trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.