Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22-6-2026.
Trung tướng Trương Mạnh Dũng có gần 40 năm công tác trong quân đội. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Quân đoàn 1, tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 12.
Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.
Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực,... Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Các Phó Tổng tham mưu trưởng gồm: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Lê Văn Hướng và Trung tướng Trương Mạnh Dũng.