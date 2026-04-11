Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng tham mưu CAND hiện đại trước năm 2030 11/04/2026 15:10

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân (CAND) (18-4-1946 - 18-4-2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cách đây tròn 80 năm, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng CAND đã được thành lập. Sự kiện này đặt nền móng cho sự phát triển của lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an hoạch định các chiến lược bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng tham mưu CAND luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy bản chất mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối. Cùng với đó, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu đã và đang nối tiếp nhau viết nên những trang sử anh hùng vẻ vang và xứng đáng với truyền thống trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết lập công của lực lượng Tham mưu CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương những thành tích lực lượng tham mưu CAND đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kết quả này đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn để phát triển đất nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tham mưu, nhất là việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các tư duy mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững vị thế Việt Nam trong nhóm quốc gia có môi trường an ninh, an toàn cao, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 4 trọng tâm. Trước hết, cần thống nhất nhận thức về vai trò tham mưu trong giai đoạn mới, không chỉ tham mưu cho lực lượng công an mà còn với Trung ương, Bộ Chính trị và cấp ủy các cấp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, phục vụ phát triển đất nước.

Thứ hai, công tác tham mưu phải là nền tảng triển khai hiệu quả các tư duy mới về an ninh theo Nghị quyết Đại hội XIV, với các yêu cầu về an ninh toàn diện, chủ động, tự chủ chiến lược và gắn chặt với phát triển. Các nội dung tham mưu cần cụ thể, đo lường được, bảo đảm thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Thứ ba, lực lượng tham mưu phải đi đầu về kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần hành động; lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng, tạo dấu ấn, kết quả cụ thể.

Thứ tư, tập trung xây dựng lực lượng tham mưu CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác tham mưu có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các chủ trương, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng tham mưu, vinh dự khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, hy sinh và thành tích trong 80 năm qua; đồng thời tiếp thu sâu sắc các chỉ đạo cho giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh toàn lực lượng nhận thức rõ đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác tham mưu trong kỷ nguyên mới; đồng thời, sẽ nghiêm túc quán triệt, nâng cao chất lượng tham mưu trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, lực lượng tham mưu CAND tiếp tục triển khai hiệu quả các tư duy mới về an ninh; lan tỏa tinh thần “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi” theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.