Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị 11/06/2026 17:42

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định 182-QĐ/TW, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế) được kiện toàn gồm 13 thành viên.

Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Trưởng Ban.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Trưởng Ban.

Ngoài ra, các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phụ trách công tác quản lý biên chế).

Quyết định nêu rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương và thực hiện quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031; chỉ đạo việc triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thành lập Tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.