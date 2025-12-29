Quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 gắn với vị trí việc làm 29/12/2025 18:21

(PLO)- Năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết sẽ quyết liệt đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 theo hướng gắn với vị trí việc làm...

Chiều 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành nội vụ.

Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực nội vụ, vừa giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm yêu cầu trước mắt và chiến lược lâu dài.

Trong đó, nổi bật là việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Nội vụ.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ khi thực hiện hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ mới kể từ ngày 1-3-2025…

Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV được tinh gọn, gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 15 cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Việc sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, cấp tỉnh giúp giảm 709 cơ quan, cấp huyện giảm 8.289 cơ quan. Đến nay, trên cả nước đã thành lập 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã tại các xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ cũng đã kịp thời xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm nhân văn, phù hợp; đồng thời cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn

Thực hiện Kết luận số 126, 127 của Trung ương, Bộ Nội vụ đã tập trung cao độ, chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ đã chủ trì, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố mới trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 203/2015/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025. Đến nay, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Sở Nội vụ các địa phương đã tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Năm 2025, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Bộ Nội vụ đã trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi); ban hành nhiều văn bản liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Nội vụ thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, công tác tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại một số địa phương còn lúng túng trong tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự sau sáp nhập gặp khó khăn. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực Nội vụ có tính chất phức tạp, nhiều nội dung mới; quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, phát sinh những vấn đề chưa có tiền lệ.

Ngoài ra, yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị quốc gia hiệu quả đặt ra thách thức lớn, có nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới.

Đáng chú ý, số lượng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn; việc xử lý tài sản công đòi hỏi nguồn lực và thời gian để triển khai thận trọng. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động xác định rõ trách nhiệm, còn tâm lý ngại thay đổi, dẫn đến chần chừ, e dè trong thực hiện nhiệm vụ.

Quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 gắn với vị trí việc làm

Năm 2026, Bộ Nội vụ xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu cao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, toàn ngành tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch công tác năm 2026.

Ngành tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình; nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, phục vụ triển khai cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho chính quyền địa phương kiến tạo.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, ngành Nội vụ quyết liệt đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 theo hướng gắn với vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc của từng địa phương, bảo đảm công bằng, phù hợp.

Ngành cũng tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, chủ động tham mưu, chuẩn bị toàn diện các công việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.