Ông Đỗ Đức Hiển: Sẽ đồng hành với TP.HCM hoàn thiện thể chế bảo đảm toàn diện hơn

(PLO)- Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cho biết sẽ tham mưu việc nghiên cứu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển, nhằm tạo sự đột phá, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Ngày 3-3, tại TP.HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp xúc tại điểm này gồm các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hiển; Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nhìn nhận các chương trình hành động của năm ứng viên được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Các nội dung cũng gắn với những vấn đề thiết thực mà cử tri đang quan tâm như an sinh xã hội, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội…

Cử tri mong muốn các ứng viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt các cam kết, góp phần cùng Quốc hội hoạch định chiến lược nhằm xây dựng và phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.THẢO

Rà soát, xử lý các xung đột pháp lý

Cử tri Nguyễn Đại Lượng (khu phố 29, phường Cầu Kiệu), nói trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Quốc hội có vai trò quan trọng trong thể chế hóa các định hướng mà Đảng đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV. Cùng đó, thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao để các quyết sách thực sự đi vào cuộc sống.

Ông nói vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Cử tri đánh giá đây là văn bản đặc biệt quan trọng giúp định hướng phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam trong giai đoạn tới. Ông gửi gắm tới ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, với vai trò và kinh nghiệm công tác, sẽ tích cực tham gia thúc đẩy luật hóa các quy định của Nghị quyết 68.

Cử tri Nguyễn Đại Lượng (khu phố 29, phường Cầu Kiệu). Ảnh: N.THẢO

Cụ thể, rà soát và sửa luật để xử lý các xung đột pháp lý – một trong những nguyên nhân vướng mắc của quá trình thực thi pháp luật hiện nay. Giám sát việc cắt giảm thủ tục và thực thi của chính quyền các cấp, nhất là trong quá trình triển khai. Cùng đó là bảo đảm an toàn pháp lý và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Cử tri Bùi Phi Hùng, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 29 (phường Đức Nhuận), mong ông Đỗ Đức Hiển sẽ thực hiện đúng cam kết, tham mưu hoàn thiện pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh giám sát việc thực thi chính sách. Đồng thời, quan tâm đến các giải pháp phát triển về hạ tầng, an sinh và tiếp tục làm cầu nối giữa TP.HCM với Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành.

Cử tri cũng mong ông Hiển cùng các ứng viên khi trúng cử luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là theo dõi, đôn đốc, giám sát các kiến nghị và phản hồi cho người dân. Chú trọng chăm lo đời sống người lao động, người có thu nhập thấp nhằm nâng cao chất lượng sống.

Cử tri Bùi Phi Hùng, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 29, phường Đức Nhuận. Ảnh: N.THẢO

Đáng chú ý, cử tri đề nghị ông Đỗ Đức Hiển tập trung tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật gắn với thực tiễn đô thị TP.HCM. “Điều này nhằm giúp thuận tiện hơn trong thực thi các chính sách ở cơ sở, hạn chế phát sinh vướng mắc” – ông Hùng nói.

Liên quan đến các cơ chế đặc thù cho TP.HCM sau sáp nhập, ông đề nghị ứng viên Hiển quan tâm, đề xuất các cơ chế đặc thù phù hợp. Qua đó, tạo điều kiện để TP phân cấp, phân quyền rõ hơn, chủ động nguồn lực, tăng tính chủ động trong giải quyết công việc. “Tôi mong các cơ chế đặc thù khi được triển khai đạt hiệu quả cao nhất để người dân thực sự là người thụ hưởng” – ông Hùng kỳ vọng.

Cần một hệ thống pháp luật toàn diện cho TP.HCM

Trước những kỳ vọng của cử tri, chia sẻ với PLO, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết với vai trò và nhiệm vụ của mình, nếu được tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ quan tâm, đề xuất đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế của TP.HCM.

Theo ông, để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM, trong hai nhiệm kỳ gần đây, Quốc hội đã ban hành ba nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP (Nghị quyết 54, 98 và 260). Các nghị quyết này đã tạo cơ sở pháp lý vượt trội so với mặt bằng chung cả nước, là công cụ nhằm gỡ vướng, khơi thông nguồn lực cho phát triển, thể hiện sự tin tưởng của trung ương đối với TP luôn tràn đầy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: N.THẢO

Còn về lâu dài, để đáp ứng yêu cầu của một siêu đô thị có nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, ông Hiển cho rằng giải pháp quan trọng là phải đột phá về thể chế cũng như đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tuy nhiên, quá trình này phải bảo đảm đồng bộ, toàn diện giữa các văn bản của Trung ương, địa phương cũng như các quy định chung, quy định mang tính đặc thù.

Cũng từ thực tiễn đó, ông Đỗ Đức Hiển cho biết sẽ chú trọng tham mưu hai nhóm vấn đề trọng tâm cho sự phát triển của TP. Đầu tiên là mạnh dạn đề xuất thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, phân quyền linh hoạt; bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của TP sau khi được mở rộng không gian phát triển nhằm tạo sự đột phá, đủ sức cạnh tranh cho TP trong giai đoạn mới.

“Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các cơ chế thí điểm thời gian qua, cùng với việc cập nhật đầy đủ những chủ trương mới của Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết trụ cột của Bộ chính trị, việc nghiên cứu theo hướng có một nghị quyết toàn diện hơn hoặc luật với tính chất là một sandbox về thể chế cho TP là cần thiết” – ông Hiển nói.