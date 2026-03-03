Việt Nam kêu gọi các bên tại Trung Đông giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình 03/03/2026 18:30

Ngày 3-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28-2-2026. Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân thiệt mạng.

Các hành động này gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe dọa tính mạng, an toàn, lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực. Điều này gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc. Các bên cần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại. Mục tiêu là giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích người dân, vì hòa bình và ổn định khu vực, thế giới.