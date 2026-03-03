Tây Ninh: Trao 13 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tại gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng 03/03/2026 15:30

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống (3/3/1959 – 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân, ghi nhận nhiều chiến công nổi bật trên tuyến biên giới.

Sáng 3-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2026), ghi dấu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Nguyên thủ trưởng, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh và Long An (cũ) vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: HUỲNH DU

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo đơn vị đã trao 13 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (3 hạng nhất, 1 hạng nhì, 9 hạng ba) cho nguyên thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây; đồng thời trao 98 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho cán bộ, sĩ quan của đơn vị. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng qua nhiều giai đoạn.

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu ôn lại truyền thống, Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết sau khi hợp nhất tỉnh Tây Ninh và Long An, đơn vị hiện quản lý đoạn biên giới dài khoảng 368,7 km tiếp giáp Campuchia; địa bàn gồm 19 xã biên giới, 26 đồn biên phòng và 21 cửa khẩu. Khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, tính chất phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Năm 2025, lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, quản lý thị trường và lực lượng chức năng phía nước bạn để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết quả, đơn vị chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 8 chuyên án với 14 đối tượng; thu giữ 7,3 kg ma túy các loại, 1.713 viên ma túy tổng hợp, 18 kg vàng, 5,5 kg bạc, 80.000 USD và hơn 1,28 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Biên phòng Tây Ninh đã triệt phá nhiều chuyên án trên tuyến biên giới. Ảnh: BPTN

Trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng tiếp tục triệt phá 4 chuyên án với 5 đối tượng; phát hiện 21 vụ với 23 đối tượng; xử lý 3.350 vụ liên quan xuất nhập cảnh trái phép; thu giữ 1,45 kg ma túy, 783,7 kg pháo và hơn 19.000 bao thuốc lá ngoại. Những con số này cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý tuyến biên giới, không để hình thành điểm nóng phức tạp.

Song song nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, BĐBP tỉnh còn triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội tại khu vực biên giới như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Qua đó trao hơn 5.500 phần quà và tiền mặt trị giá trên 3,5 tỉ đồng cho người dân; riêng dịp Tết Nguyên đán 2026 đã trao hơn 4.000 phần quà trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho cán bộ, sĩ quan của đơn vị. Ảnh: HUỲNH DU

Từ những kết quả nổi bật trong năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua quyết thắng; Đảng bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh khen thưởng, khép lại một năm với nhiều dấu ấn đậm nét trên tuyến biên giới Tây Nam.