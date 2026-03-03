Ứng viên ĐBQH và HĐND TP.HCM Nguyễn Hải Nam: Xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, có tầm nhìn dài hạn 03/03/2026 14:04

(PLO)- Là ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, luật sư Nguyễn Hải Nam nói sẽ góp ý để xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, không chồng chéo, có tính khả thi và có tầm nhìn dài hạn.

Ngày 3-3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng 4 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị số 9, 3 ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 25, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri phường Thạnh Mỹ Tây.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 trong 5 người ứng cử.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng; bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; luật sư Nguyễn Hải Nam - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM và PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn.

LS Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM (thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu ứng cử sáng 3-3. Ảnh: TRẦN LINH

Các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM gồm: Luật sư Nguyễn Hải Nam; bà Đỗ Thị Minh Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới và ông Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh.

Như vậy, Luật sư Nguyễn Hải Nam là đại biểu ứng cử ở cả hai cấp là Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, dễ hiểu, không chồng chéo

Trình bày chương trình hành động, luật sư Nguyễn Hải Nam cho biết nếu được trúng cử sẽ phấn đấu là đại diện xứng đáng cho tiếng nói của cử tri TP.HCM cũng như cả nước; tham gia đóng góp kiến tạo thể chế, hoàn thiện hiến pháp và pháp luật.

LS Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM trình bày chương trình hành động. Ảnh: TRẦN LINH

Trong đó, ứng viên Nguyễn Hải Nam cho biết, bản thân sẽ có ý kiến góp ý để đảm bảo xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, dễ hiểu, không chồng chéo; có tính khả thi và có tầm nhìn dài hạn, không sửa đổi thường xuyên. Ông dẫn chứng các luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như Luật đất đai và cho rằng việc xây dựng luật hiện nay phải đảm bảo được sự ổn định.

“Khi luật có tính ổn định, người dân mới an tâm xây dựng kế hoạch cho tương lai, có tích góp để mua đất, xây nhà…mà không phải lo âu về mặt pháp lý”, LS Nam nói

Ông cũng sẽ thực hiện trách nhiệm giám sát hoạt động thực thi pháp luật ưu tiên giám sát thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh và hoạt động tố tụng, để giảm phiền hà, phòng chống oan sai, đảm bảo tính phản biện và dân chủ, quyền con người trong hoạt động tố tụng.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc sáng 3-3. Ảnh: TRẦN LINH

Đặc biệt với kinh nghiệm của mình, ông sẽ huy động, gắn kết nguồn lực của đội ngũ luật sư với đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước, của TP, làm tốt chức năng xã hội cao quý của nghề luật sư, tích cực tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là người yếu thế.

Ông cũng sẽ cùng với các cơ quan có thẩm quyền ở các cấp cố gắng giải quyết ngay từ cơ sở các vướng mắc, tranh chấp, khiếu kiện, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.