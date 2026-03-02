Đồng Nai hỗ trợ mức cao nhất 4,8 triệu đồng cho điều tra, truy tố, xét xử 1 vụ án hình sự 02/03/2026 15:15

(PLO)- Mức hỗ trợ được áp dụng dựa trên tính chất, khối lượng công việc, số lượng của từng loại chức danh tham gia tối thiểu trong từng vụ.

Ngày 2-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai về quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026- 2030.

Theo đó, Nghị quyết được áp dụng đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố như: thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, cơ quan An ninh điều tra, điều tra viên và cán bộ điều tra; viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên và kiểm tra viên.

Những người tham gia trực tiếp công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự như: thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, cơ quan An ninh điều tra, điều tra viên và cán bộ điều tra (được bố trí ở công an cấp xã); viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên và kiểm tra viên; thẩm phán, hội thẩm và thư ký.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai thực hiện quyền công tố tại một phiên tòa. Ảnh minh họa: VŨ HỘI

Theo Quyết định, mức hỗ trợ được áp dụng dựa trên phân loại tội phạm, tính chất, khối lượng công việc, số lượng người tham gia tối thiểu, thời gian giải quyết vụ việc của cơ quan điều tra, VKSND, TAND tỉnh và khu vực.

Cụ thể, mức hỗ trợ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra với tin báo có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 1,7 triệu đồng/vụ; tội phạm nghiêm trọng, ít nghiêm trọng là 900.000 đồng/vụ; VKS tỉnh thụ lý là 700.000 đồng/vụ, VKS khu vực là 600.000 đồng/vụ.

Ngoài ra, mức hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử một vụ án hình sự đối với cơ quan điều tra sẽ là 2,2 triệu đồng với vụ án về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và 1,4 triệu đồng vụ án về tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. VKS tỉnh thụ lý là 1,2 triệu đồng và VKS khu vực là 800.000 đồng. TAND tỉnh thụ lý là 1,4 triệu đồng, TAND khu vực thụ lý là 800.000 đồng.

Cụ thể, cơ quan điều tra, VKSND mức chi cho tổng hai chức danh thủ trưởng, viện trưởng và phó thủ trưởng, phó viện trưởng là 30% số tiền được cho hỗ trợ, mức chi cho tổng hai chức danh điều tra viên, cán bộ điều tra và kiểm sát viên, kiểm tra viên là 70% mức được hỗ trợ.

Còn TAND mức chi hỗ trợ thẩm phán là 70%, hai chức danh hội thẩm và thư ký là 30%.

Kinh phí do nguồn ngân sách tỉnh chi trả.