Bí thư Trần Lưu Quang: 'Nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ, từ đó mới ra được những việc lớn hơn' 02/03/2026 14:42

(PLO)- Cử tri hoan nghênh việc biến những khu đất "vàng" bỏ trống thành công viên cho người dân vui chơi, tham quan. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, ý tưởng xuất phát từ tinh thần "nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ, từ đó mới ra được những việc lớn hơn".

Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 6.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ứng cử viên: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY

Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của Bí thư Thành ủy TP.HCM và các ứng viên cùng đơn vị trước kỳ bầu cử.

Sau phần trình bày lý lịch, chương trình hành động của ứng viên, cử tri đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với các ứng cử viên. Hầu hết các cử tri mong muốn các ứng viên thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Cử tri hoan nghênh việc tháo gỡ các công trình đóng băng

Cử tri Nguyễn Thị Hiếu, phường Xuân Hòa, cho rằng TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá, nhưng đối diện không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề hạ tầng.

Cử tri Nguyễn Thị Hiếu tâm đắc đối với chương trình hành động và những đóng góp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong thời gian công tác tại TP khi ông đưa ra nhiều chủ trương, định hướng có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

“Các công trình ‘đóng băng’ nhiều năm tại TP được tháo gỡ để trở thành công viên xanh, sạch, đẹp dịp Tết. Những điều trên đã giúp người dân thành phố phấn khởi và tạo khí thế mới cho toàn TP.HCM" - cử tri Hiếu nói.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THÙY

Từ đó, cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ứng viên sẽ tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách của địa phương, tập trung khắc phục vấn đề liên quan ngập nước do mưa lớn, triều cường, các vấn đề trong cuộc sống của người dân,

Còn cử tri Nguyễn Ngọc Định, phường Bàn Cờ, kỳ vọng các ứng viên đang đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực nhiều hơn khi trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Theo ông Định, chương trình làm việc của Quốc hội thời gian qua rất khẩn trương, các kỳ họp kéo dài và đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với từng đại biểu. Ông mong các đại biểu chú trọng việc nâng cao kiến thức pháp luật để đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng thể chế, pháp luật, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các đại biểu cần thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Cử tri Hồ Thị Loan, phường Bàn Cờ, cho biết thống nhất, đánh giá cao 5 ứng cử viên. Mọi người đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Riêng đối với ứng viên là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, bà Loan đánh giá rất cao chủ trương của Bí thư Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM làm mới không gian sinh hoạt công cộng xanh, sạch đẹp; tận dụng các khu đất "vàng" ở trung tâm bị bỏ trống thành công viên đón Tết Bính Ngọ.

"Việc biến những khu đất ‘vàng’ bỏ trống thành công viên cho người dân vui chơi, tham quan trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua mang lại một ý nghĩa rất to lớn. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân" - bà Loan khẳng định.

Đồng tình, cử tri Nguyễn Thị Huệ, phường Bàn Cờ, bày tỏ sự xúc động khi Công viên số 1 Lý Thái Tổ được khánh thành. Kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo có tâm, có tầm và quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo TP,HCM, trong đó vai trò cao nhất là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Nhiều cử tri gửi gắm các ĐBQH phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, luôn gần dân, sát dân, chủ động và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Xuân Hòa nêu ý kiến, những nội dung đã cam kết trước đây và được cử tri ghi nhận, như việc duy trì vai trò HĐND các cấp hay xử lý các vấn đề lãng phí không gian công cộng, cho thấy sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Hiện nay, TP.HCM vẫn còn nhiều điểm nghẽn kéo dài, vì vậy ông Châu kỳ vọng với bản lĩnh, kinh nghiệm, trọng trách, người đứng đầu Đảng bộ TP quan tâm giải quyết.

Nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ

Sau khi nghe những ý kiến tâm huyết của cử tri, thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, cảm ơn các ý kiến xác đáng của cử tri.

Ông cho rằng, các ý kiến của cử tri đều thể hiện rõ mong muốn chương trình hành động của các ứng cử viên phải thiết thực và phải có khả năng hiện thực hóa. Đồng thời, đã hứa trước cử tri thì phải phải làm, làm cho tốt, phải định lượng chứ không nên định tính.

Thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, cảm ơn các ý kiến xác đáng của cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ thêm, nước ta đang đứng trước những mục tiêu, nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi cả nước nói chung và TP.HCM phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất và phải có những giải pháp, cách làm hiệu quả và phương thức thực hiện cũng khác đi so với trước đây.

Ông cũng nhấn mạnh cần phải tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp để chính quyền gọn hơn, gần dân hơn, sát dân hơn và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong bối cảnh thực hiện cái mới, ông Trần Lưu Quang nói mỗi người, kể cả bà con cử tri cũng phải trong tâm thế đón nhận cái mới.

Để làm tốt điều đó, ông Trần Lưu Quang nói cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một khía cạnh khác được cử tri nhắc đến là ĐBQH phải đảm bảo yêu cầu chính đáng của người dân. Ông Trần Lưu Quang nói điều đó đúng, nhưng cần thực hiện trên nguyên tắc: tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc hoàn cảnh, điều kiện có yếu tố thực tế, yếu tố xã hội; xem xét việc đó ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Điều đó cần sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế, ông cũng chia sẻ với cử tri về việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố năm nhiệm vụ lớn là giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xóa bỏ tệ nạn ma túy và tiếp tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là những vấn đề được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc lần này, TP.HCM cũng sẽ tập trung đưa ra giải pháp để thực hiện.

Riêng với các ý kiến đánh giá về chủ trương biến khu đất vàng bỏ trống nhiều năm thành công viên, ông Trần Lưu Quang nói: "Mọi người khen thành phố và cá nhân tôi về việc dỡ hàng rào dự án làm công viên phục vụ người dân. Việc này không phải tôi làm mà anh em doanh nghiệp làm, xin dành sự tôn vinh cho những người đó", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ thêm.

Thông tin cụ thể, ông nói ý tưởng ban đầu của Thành ủy TP.HCM bắt đầu từ mục tiêu chống lãng phí, từ thực tế nhiều khu đất bỏ trống, không được sử dụng. “Xuất phát từ mong muốn người dân có thêm chỗ để tập thể dục, đi dạo. Sau đó, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch cải tạo các khu đất trống làm địa điểm tham quan, vui chơi cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị.

"Ý tưởng của chúng tôi là nghĩ nhiều hơn cho người dân bằng những việc nhỏ như vậy, từ đó mới ra được những việc lớn hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.