Giải đáp thắc mắc về chính sách hỗ trợ khi sắp xếp khu phố, ấp tại TP.HCM 14/06/2026 16:13

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Yến thông tin, UBND sẽ trình HĐND TP.HCM quy định về mức phụ cấp với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ngày 14-6, chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" số tháng 6-2026 lên sóng với chủ đề "Đột phá về thể chế - chìa khóa của ổn định và phát triển".

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" số tháng 6-2026 lên sóng với chủ đề "Đột phá về thể chế - chìa khóa của ổn định và phát triển". Ảnh chụp màn hình.

Sắp xếp khu phố, ấp: Mức phụ cấp thống nhất trên toàn TP.HCM

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bé Ba, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM, băn khoăn về chính sách hỗ trợ khi sắp xếp khu phố, ấp thời gian tới. Bà thắc mắc, chính sách hỗ trợ sắp tới có áp dụng thống nhất trên toàn TP hay tùy thuộc vào mỗi phường, xã.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định cụ thể về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Tại TP.HCM đã xây dựng phương án triển khai đồng bộ việc sắp xếp khu phố, ấp và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư.

Theo đó, điều 15 quy định, từ quỹ phụ cấp mà ngân sách khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố, tùy vào khả năng cân đối ngân sách của mỗi địa phương cũng như tính chất đặc thù của mỗi thôn, tổ dân phố, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM quy định cụ thể về mức phụ cấp với các chức danh người hoạt động không chuyên trách.

"Quy định này sẽ áp dụng thống nhất trên toàn TP.HCM, dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2026", Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết.

Thông tin thêm, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết nội dung này sẽ được HĐND TP họp bàn tại kỳ họp thường lệ giữa năm vào ngày 19-6 tới. Theo đó, HĐND TP.HCM sẽ thông qua nghị quyết về quy định chức danh, số lượng người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp cũng như chế độ, chính sách dành cho nhóm này.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

TP.HCM công bố lộ trình sắp xếp khu phố, ấp và sẽ lấy ý kiến nhân dân từ ngày 13-6 đến 18-6. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Trong đó, 155/168 phường, xã, đặc khu là đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng; 13 phường, xã đang xem xét đề nghị công nhận là đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng.

Hiện các phường, xã, đặc khu ở TP.HCM đồng loạt lấy ý kiến người dân về đề án sắp xếp lại các khu phố, ấp trên địa bàn, thời hạn đến ngày 18-6.

Nâng tỉ lệ người có tài năng trong cơ cấu nhân sự

Một nội dung khác nhận được sự quan tâm của cử tri là chính sách tuyển dụng công chức, thu hút nhân tài khi TP.HCM đang sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cử tri Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, phường Tân Định, cho rằng để TP phát triển trong giai đoạn mới, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố rất quan trọng. Cử tri đặt vấn đề TP có chính sách, định hướng gì để tạo cơ hội cho người trẻ, nhất là sinh viên xuất sắc mới ra trường, được làm việc tại các cơ quan nhà nước?

“Trong bối cảnh bộ máy đang được sắp xếp, sau khi tốt nghiệp liệu còn cơ hội được tuyển dụng vào làm công chức hay không?”, câu hỏi của một sinh viên Học viện Hành chính thông qua Fanpage.

Chia sẻ với cử tri, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết Nghị định 179/2024 của Chính phủ có quy định ưu tiên bố trí biên chế để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã có kết luận về một số cơ chế, giải pháp tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ. Trong đó có yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cân đối, bố trí khoảng 10% kinh phí quỹ lương cơ bản để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong hệ thống thuộc phạm vi quản lý.

Tại kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện điều động, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đồng thời, những trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được xem xét tinh giản biên chế. Phần biên chế này sẽ được sử dụng để tuyển dụng người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị; từ đó từng bước nâng tỉ lệ người có tài năng trong cơ cấu nhân sự của bộ máy.

Theo đại diện Sở Nội vụ, trước đây TP.HCM đã triển khai chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy đội ngũ này đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt công việc được giao.

Hiện TP đang tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả nhân lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, trên cơ sở biên chế được giao và biên chế hiện có tại từng cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM thực hiện tuyển dụng theo quy định. TP sẽ tiếp tục thực hiện tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng vào làm việc.

Tại chương trình, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh TP.HCM sau sắp xếp đang đứng trước yêu cầu phát triển rất lớn. Do đó, TP không chỉ cần thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, mà còn cần đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực để vận hành một đô thị đặc biệt.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết đang triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao. Cùng đó, TP.HCM cũng tạo điều kiện để các ý tưởng của sinh viên, thanh niên được ươm tạo, phát triển thành sản phẩm, giải pháp phục vụ cộng đồng.