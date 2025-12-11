Bộ Nội vụ nêu hướng dẫn mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố 11/12/2025 13:31

(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, TP hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, để bảo đảm ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và trên cơ sở ý kiến của một số địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong đó, Bộ Nội vụ yêu cầu trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Nội dung này được thực hiện căn cứ theo Kết luận 163, 186 và 210 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Cụ thể, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, TP chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, TP xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tại Kết luận 210 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng cũng đề cập việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, gắn với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở.

Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.