Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL 31/12/2025 17:23

(PLO)- Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL.

Chiều 31-12, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VH-TT&DL.

Bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL. Ảnh: VIỆT HÙNG.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL.

Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31-12-2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VH-TT&DL nhiệm kỳ 2025–2030.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử, cao cấp lý luận chính trị. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII.

Bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT HÙNG.



Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 1-2018, bà được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đến tháng 7-2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 2-2025, bà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đến tháng 8-2025, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.