Công an Lâm Đồng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày hội non sông 12/03/2026 17:04

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, yêu cầu chủ động mọi phương án để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Sáng 12-3, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Tổ Kiểm tra số 1 thuộc Đoàn Kiểm tra số 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại phường Lang Biang – Đà Lạt.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại phường Lang Biang – Đà Lạt. Ảnh: VT

Đoàn đã kiểm tra tại điểm bầu cử số 13 (tổ dân phố Đăng Lèn), tập trung vào việc thành lập các ban bầu cử, rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri, công tác trang trí khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Thiếu tướng Trương Minh Đương đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở trong việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Ngày hội non sông.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường công tác dân vận, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, lực lượng công an phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.