Công an TP.HCM lên phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày bầu cử toàn dân 12/03/2026 16:52

(PLO)- PC07 và PC08 Công an TP.HCM đảm bảo lực lượng trực chiến, đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 12-3, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM đã thông tin về công tác đảm bảo an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phân công người di chuyển thùng phiếu nếu có sự cố

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết Phòng PC07 đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trước ngày bầu cử trên địa bàn.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, PC07 đã phối hợp với công an cấp xã và các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại các điểm bầu cử về điều kiện an toàn như sử dụng lửa, điện, trang bị phương tiện, xây dựng phương án xử lý sự cố,… “Khi có sự cố thì cần phân công ai là người di chuyển thùng phiếu ra ngoài” – Thượng tá Phương nói và cho biết đã có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương.

Thượng tá Phương cho biết 100% điểm bầu cử được kiểm tra đều đảm bảo điều kiện an toàn. Ngoài ra, PC07 còn tổ chức 1.884 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp an toàn tại các khu phố thuộc 168 phường, xã. Phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã điều chỉnh, bổ sung 1.713 phương án PCCC&CNCH tại các cơ sở trọng điểm.

Đáng chú ý, PC07 còn tổ chức cuộc diễn tập tại hai điểm bầu cử để rút kinh nghiệm cho các điểm còn lại.

Từ nay đến ngày bầu cử, Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đảm bảo an toàn PCCC &CNCH tại các điểm bầu cử, quản lý hiệu quả đối với các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao.

Trong ngày bầu cử, tăng cường lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng phương tiện kịp thời. Đồng thời, thành lập ba tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC07 làm tổ trưởng tại ba khu vực, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với địa phương để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bố trí 100% CSGT trực chiến

Về đảm bảo an toàn giao thông ngày bầu cử, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã tham mưu Công an TP xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đồng bộ, chặt chẽ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, bố trí trực chiến 100% quân số trước, trong và sau thời gian bầu cử để điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát hỗ trợ người dân, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát 24/24. Tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đường.

Ngoài ra, PC08 còn phối hợp triển khai phương án PCCC, CNCH trọng tâm tại các điểm bầu cử; phân luồng, hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và việc vận chuyển tài liệu bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cũng cho biết PC08 sẽ phối hợp các đơn vị chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi hoạt động chống phá bầu cử hoặc lợi dụng bầu cử để xuyên tạc.

Lãnh đạo PC08 thông tin cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống camera toàn TP để theo dõi tình hình giao thông, kịp thời xử lý các sự cố ùn tắc hay tai nạn; có phương án dẫn đoàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt.