TP.HCM: Ưu tiên đưa đón người già, người khuyết tật đi bầu cử nếu thời tiết xấu 04/03/2026 19:44

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP điều phối phương tiện đưa đón cử tri nếu thời tiết bất lợi; ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ưu tiên người già, người khuyết tật

Theo chỉ đạo, Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì tham mưu, đôn đốc và điều phối các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian tổ chức bầu cử khi xảy ra thiên tai.

Cử tri theo dõi chương trình hành động, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA

Hiệp đồng với Quân khu 7 sẵn sàng chi viện cho phường, xã, đặc khu sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai trên diện rộng trong thời gian tổ chức bầu cử.

Công an TP.HCM có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối lực lượng Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp lực lượng thanh niên xung phong hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt khi xảy ra thiên tai để người dân tham gia bầu cử được thuận lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi chỉ đạo của Trung ương và tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn TP. Qua đó, phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Kịp thời thông báo, cảnh báo cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương về các tình huống thiên tai được cơ quan chức năng dự báo để chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, bảo đảm thông tin thông suốt và kịp thời.

Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ TP sẵn sàng lực lượng y - bác sĩ, phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để triển khai công tác sơ cấp cứu, cứu thương người dân bị nạn do thiên tai tại các khu vực bầu cử; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cán bộ, lực lượng phục vụ bầu cử.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ kịp thời xử lý các trường hợp cây xanh gãy, đổ do thiên tai để đảm bảo an toàn các tuyến đường thông suốt, phục vụ nhân dân đến các địa điểm bỏ phiếu được thuận lợi. “Phối hợp với Công an TP điều phối phương tiện hỗ trợ đưa đón cử tri trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra; ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu” – văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực TP – TNHH xây dựng phương án cấp điện ưu tiên cho các khu vực tổ chức bầu cử. Bố trí lực lượng thường trực, trực ban để sửa chữa, thay thế kịp thời đường dây và các máy biến thế khi có sự cố đặc biệt khi có thiên tai. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dự phòng để sẵn sàng huy động khi có tình huống thiên tai gây mất điện trên diện rộng nhằm cung cấp điện kịp thời cho công tác bầu cử.

6 tình huống thiên tai

Theo kịch bản phòng chống, ứng phó thiên tai, UBND TP.HCM đã đưa ra 6 tình huống thiên tai để ứng phó, gồm: Xảy ra bão và áp thấp nhiệt đới; mưa lớn; lốc, sét, mưa đá; nắng nóng; cháy rừng; động đất, sóng thần.

Trong đó, nếu xảy ra mưa lớn, UBND phường, xã, đặc khu, các đơn vị thực hiện theo phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực (lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư...) vị để ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” khi xảy ra mưa lớn tại thời điểm và địa điểm tổ chức bầu cử. Khẩn trương ứng phó ngập úng tại khu vực bầu cử do mưa lớn gây ra; che chắn, bảo vệ an toàn cho địa điểm bầu cử.

Nếu xảy ra nắng nóng, địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành thông báo rộng rãi, kịp thời cho nhân dân biết về diễn biến thời tiết nắng nóng. Triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, đặc biệt là người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo tình hình nắng nóng đến từng địa phương; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra hoạt động các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, các cống lấy nước đảm bảo điều kiện các công trình vận hành tốt, cung cấp đủ nước phục vụ dân sinh trong thời điểm bầu cử…