Cử tri phường Đông Hưng Thuận gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2026 – 2031 trình bày chương trình hành động, tập trung vào an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều 4-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hưng Thuận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 1.

Năm ứng cử viên gồm ông Nguyễn Đức Hưng, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, Bí thư chi đoàn khu phố 5; bà Vũ Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại và Sản xuất thời trang T&T; bà Huỳnh Ngọc Tố Loan, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND phường; ông Dương Chánh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định; Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận.

Tập trung an sinh, môi trường, chuyển đổi số

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Đức Hưng cam kết phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đại biểu HĐND phường xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo ông Hưng, những lĩnh vực thiết thực cần tập trung gồm bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ông dự kiến đề xuất giải pháp giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao tại địa phương.

Ông Hưng cho biết sẽ chú trọng bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi, phụ nữ, thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an phường bám sát cơ sở, không để phát sinh điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trọng tâm là trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy và tín dụng đen để người dân an tâm lao động, sản xuất.

Ông Tuấn thông tin năm 2025, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm 46% so cùng kỳ; 100% vụ việc được khám phá; 298 người liên quan ma túy bị bắt giữ. Đơn vị là một trong 23 tập thể dẫn đầu phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

Trong chương trình hành động, ông đặt mục tiêu xây dựng phường không ma túy giai đoạn 2025 – 2030; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, giám sát đến cùng các kiến nghị của cử tri; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng sống trên địa bàn.

Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bà Trần Thị Lan, Trưởng Văn phòng khu phố 7, cho biết bà sinh sống tại địa phương từ năm 1973 và mong muốn phường Đông Hưng Thuận có bước phát triển mạnh mẽ, sánh ngang các phường phát triển của TP.HCM. Bà đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng động của các ứng cử viên trẻ, trong đó có ông Nguyễn Đức Hưng.

Theo bà Lan, mỗi ứng cử viên có thế mạnh riêng nhưng điều cử tri mong mỏi là họ thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của dân.

Bà cũng đề cập thực tế tình hình lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, gửi gắm các ứng cử viên quan tâm hơn đến chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền, phòng chống tội phạm công nghệ cao. "Mong muốn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm để người dân yên tâm lao động, học tập, cùng xây dựng phường phát triển như kỳ vọng", bà Lan bày tỏ.

Cử tri Võ Trọng Bảo đề nghị dù trúng cử hay không, các ứng cử viên vẫn phải toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặt quyền lợi người dân lên trên hết, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.

Trong khi đó, cử tri Trương Phước Nghiêm phản ánh còn tồn đọng một số khó khăn liên quan đến 216 căn nhà nơi ông sinh sống, đặc biệt về giấy tờ và hạ tầng, mong muốn các ứng cử viên quan tâm, xem xét.

Đại diện tiếp thu ý kiến, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn ghi nhận phản ánh của cử tri Nghiêm và cho biết sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ông khẳng định dù trúng cử hay không, bản thân vẫn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân để hoàn thiện chương trình công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Liên quan chuyển đổi số, ông Tuấn cho biết việc triển khai Đề án 06 đã từng bước đi vào đời sống, nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số, tạo thuận lợi cho người dân.