Thủ tướng: Nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội 04/03/2026 16:06

(PLO)- Nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026. Phiên họp thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết lĩnh vực.

Lạm phát được kiểm soát

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; nợ công và nợ Chính phủ thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh: VGP

Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%. Việt Nam đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601,3 nghìn tỉ đồng, tăng 13,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỉ USD, tăng 22,2%; nhập siêu 2,98 tỉ USD.

Đầu tư phát triển đạt kết quả khả quan. Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch; vốn FDI đăng ký mới tăng 61,5%. Gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4%.

Đáng chú ý, cả nước đã tặng quà Tết cho 6,2 triệu đối tượng với tổng kinh phí trên 3,7 nghìn tỉ đồng. Triển khai thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành sửa chữa gần 34.800 nhà, xây mới gần 1.600 nhà, vượt tiến độ 15 ngày.

Xây dựng kịch bản đảm bảo an ninh năng lượng

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là lạm phát, tỉ giá, lãi suất và năng lượng. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ còn phức tạp. Việc tinh gọn bộ máy có nơi còn bất cập; đời sống một bộ phận người dân cải thiện chưa nhiều.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành lưu ý yếu tố tác động tiêu cực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông để kịp thời báo cáo. Bộ Tài chính được giao xây dựng kịch bản điều hành phù hợp tình hình thế giới; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản đảm bảo an ninh năng lượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và Kỳ họp thứ 1 Quốc hội Khóa XVI. Bộ Tài chính chuẩn bị các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công trung hạn trình Hội nghị Trung ương 2.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về FDI.

Công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm

Về mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao đánh giá tác động của xung đột Trung Đông để có giải pháp ứng phó. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.

NHNN phải công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt. Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng" hoặc ngược lại. Việc điều hành lãi suất, tỉ giá phải hài hòa, không giật cục; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng.

Bộ Tài chính nghiên cứu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực. Đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, nhất là chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.

Về quản lý giá, Bộ Công Thương phải bảo đảm đủ điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu; khẩn trương đề xuất giải quyết dứt điểm vướng mắc về giá FIT.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng được giao đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà lên mức 25-27 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Ảnh: VGP

Chuẩn bị khởi công 148 trường tại biên giới

Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực mới. Bộ Tài chính quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế. Trong tháng 3, phải hoàn thành Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Với NHNN, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng từ 1 năm lên 2 năm và có thể ân hạn. Bộ Công Thương phát động "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam" vào tuần tới để hỗ trợ doanh nghiệp và chào mừng bầu cử.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp các địa phương chuẩn bị khởi công 148 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới vào ngày 12-3-2026.