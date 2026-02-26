Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội 26/02/2026 13:50

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.

Sáng 26-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Nhà cho người có thu nhập trung bình là phù hợp thực tiễn

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215 nghìn căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Như vậy, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn, đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030. Mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở bình đẳng, phù hợp thu nhập. Ảnh: VGP

Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Do đó, các đại biểu cho rằng, cần các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại cho người có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng.

Trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất. Cùng với đó, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao...

Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội chưa đạt kỳ vọng, mới đạt được 12,4% (khoảng 18.000 tỉ đồng). Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập với người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động còn lúng túng. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh đó thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, không để đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu; thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm – Tư duy đột phá – Chính sách phù hợp – Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục – Phát triển bao trùm – Lợi ích hài hòa – Nhân dân thụ hưởng.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch quy hoạch về đất đai, đô thị, nông thôn…tại các địa phương trong quý 1-2026.

Mặt khác, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng, tạo thuận lợi về nguyên vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đã kết luận tại phiên họp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai hiệu quả Nghị định 302 về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thiện Quỹ nhà ở địa phương.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Song song với đó, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.

Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, loại bỏ "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" ra khỏi Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, hoàn thành trong quý 1-2026.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, NHNN được giao đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho người có nhu cầu ở thực. Còn Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại.

UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; kiện toàn Ban Chỉ đạo nếu chưa kiện toàn. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đã được giao. Tiếp tục rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển nhà ở xã hội và thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết việc phát triển nhà ở xã hội, việc nào làm tốt, nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng; việc nào chậm phải nhắc nhở, phê bình.