Bộ Ngoại giao thông tin vụ ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi 19/03/2026 17:10

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

Ngày 19-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Ông Chu Đăng Khoa

Theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp với giới chức sở tại để xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

"Là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã", bà Hằng nhấn mạnh.

Bà Hằng cho biết thêm Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ cũng như xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Nam Phi (Hawks) đã bắt giữ Chu Đăng Khoa (44 tuổi), còn được gọi với tên Michael Chu.

Người này là chủ sở hữu trang trại săn bắn Voi Game Lodge, nơi xảy ra vụ dàn dựng cướp giả 98 sừng tê giác để buôn lậu sang châu Á. Ngoài Chu Đăng Khoa, một người Việt khác là Huy Bao Tran (52 tuổi) và hai công dân Nam Phi cũng bị bắt vì vụ việc này.