Cảnh sát Nam Phi bắt giữ Chu Đăng Khoa vì buôn lậu động vật hoang dã 13/03/2026 17:36

(PLO)- Chu Đăng Khoa (quê Nghệ An), thường gọi là Khoa "kim cương", đã bị bắt giữ tại Nam Phi vì liên quan đến động vật hoang dã.

Ngày 13-3, theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đơn vị này vừa nhận được thông tin Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên gọi “Michael Chu” hay “đại gia kim cương”, đã bị bắt giữ tại Nam Phi.

Chu Đăng Khoa

Theo ENV, việc bắt giữ Chu Đăng Khoa được xem là bước đột phá quan trọng trong nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế và bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD).

Cộng đồng quốc tế cho rằng Chu Đăng Khoa là “ông trùm” của một trong những đường dây buôn lậu ĐVHD. Ông bị cáo buộc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV cho biết: “ENV chúc mừng bước đột phá của cảnh sát Nam Phi trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng Chu Đăng Khoa. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là dấu mốc lớn trong nỗ lực triệt phá các đường dây tội phạm ĐVHD xuyên quốc gia”.

Chu Đăng Khoa được cho là nhân vật đứng sau các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác và xương hổ tại Nam Phi. Ông sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West.

Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp, song bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen tại một số quốc gia châu Á.

Trước khi bị bắt, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra Nam Phi truy nã.

Bà Hà cho rằng việc triệt phá các đường dây xuyên quốc gia còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, việc bắt giữ Chu Đăng Khoa cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt nạn săn bắt, buôn bán ĐVHD trái phép.

“Quyết tâm truy quét đến cùng các đường dây tội phạm cùng quan điểm không khoan nhượng chính là chìa khóa dẫn đến thành công”, bà Hà nói.

Cổng trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Theo ENV, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng quốc tế và các tổ chức bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc truy quét những đối tượng cầm đầu. Xử lý nghiêm các đối tượng đứng đầu là giải pháp then chốt để triệt phá tận gốc các mạng lưới buôn bán trái phép.

Chu Đăng Khoa (44 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) từng làm lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở Nghệ An).

Khoa được cho là sang Nam Phi từ cuối năm 2023. Đầu năm 2025, mẹ của Khoa là bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.